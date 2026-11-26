साइबर ठगी की अवैध राशि का लेनदेन करने के लिए बैंक खाते किराये पर देने के बड़े मामले में पुलिस ने पंजाब नेशनल बैंक की सिटी सेंटर शाखा के एक संदिग्ध बैंक खाते का खुलासा किया है। इस खाते में एक ही दिन में एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा कराई गई और उसी दिन पूरी रकम निकाल भी ली गई। देश भर से राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज 34 शिकायतों के बाद विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने खाता धारक के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

क्राइम ब्रांच की टीम 'ऑपरेशन मैट्रिक्स 2.0' के तहत जिले में संचालित संदिग्ध बैंक खातों की जांच कर रही थी। जांच के दौरान पंजाब नेशनल बैंक की सिटी सेंटर शाखा के एक खाते की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी सामने आई। पुलिस टीम ने जब राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन पोर्टल 1930 पर इस खाते के विवरण की जांच की तो पता चला कि देशभर में साइबर ठगी के 34 मामलों में इसी खाते का इस्तेमाल हुआ है। साइबर अपराधी देश के अलग-अलग हिस्सों से ठगी गई रकम को ठिकाने लगाने के लिए इस बैंक खाते का उपयोग कर रहे थे।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संबंधित बैंक से खाते की केवाईसी और बैंक खाते का पूरा विवरण प्राप्त किया। बैंक विवरण की पड़ताल में स्पष्ट हुआ कि एक ही तारीख को खाते में एक करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा की गई थी और उसी दिन पूरी रकम निकाल ली गई। जांच में यह तथ्य उजागर हुआ कि खाता धारक के बैंक खाते का उपयोग पूरी तरह से साइबर धोखाधड़ी की रकम के लेनदेन के लिए किया जा रहा था।क्राइम ब्रांच के कार्यवाहक निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह कुशवाह की जांच रिपोर्ट और प्रतिवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है। बैंक रिकॉर्ड के अनुसार, यह बैंक खाता नई सेकंड बटालियन आर्मी बजरिया, कंपू (ग्वालियर) निवासी बाबूलाल कन्नोजिया के 28 वर्षीय पुत्र विशाल कन्नोजिया के नाम पर पंजीकृत है। साइबर फ्रॉड में प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी विशाल कन्नोजिया के खिलाफ अपराध पंजीकृत किया है। मामले की विस्तृत विवेचना निरीक्षक शैलजा सिंह को सौंपी गई है। पुलिस की टीम अब गहन जांच में जुटी है कि इस किराए के बैंक खाते के पीछे कौन-सा साइबर गिरोह सक्रिय होकर काम कर रहा है।