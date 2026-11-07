एमपी: 45000 रिश्वत लेते रेलवे का वरिष्ठ अभियंता गिरफ्तार, 30 कर्मचारियों की नौकरी बचाने के बदले मांगी थी रकम

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जानकारी के अनुसार, ठेकेदार शशांक कुशवाहा ने सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि वरिष्ठ अनुभाग अभियंता अजयवीर सिंह उनके 30 कर्मचारियों को नौकरी से नहीं हटाने के बदले रिश्वत मांग रहे हैं। आरोपी ने कथित तौर पर प्रत्येक कर्मचारी के हिसाब से 1,500 रुपये की मांग की थी। इस तरह कुल रकम 45 हजार रुपये तय हुई थी।शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने गोपनीय तरीके से मामले का सत्यापन कराया। रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि होने पर एजेंसी ने आरोपी को पकड़ने के लिए ट्रैप की योजना बनाई। इसके तहत कटनी पुलिस लाइन परिसर में स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में जाल बिछाया गया।शिकायतकर्ता के पिता तेजराम कुशवाहा को 500 रुपये के 90 नोट यानी कुल 45 हजार रुपये देकर आरोपी के पास भेजा गया। जैसे ही तेजराम कुशवाहा ने यह रकम अजयवीर सिंह को सौंपी, पहले से तैनात सीबीआई की टीम ने दबिश देकर उन्हें पकड़ लिया। टीम ने रिश्वत की रकम भी बरामद की।गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम आरोपी रेलवे अधिकारी को जबलपुर लेकर पहुंची। वहां उनका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। इसके बाद आरोपी को जबलपुर स्थित विशेष न्यायालय में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 12 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।सीबीआई ने आरोपी वरिष्ठ अनुभाग अभियंता अजयवीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एजेंसी मामले में आगे की जांच कर रही है। आरोपों की पुष्टि और मामले में अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।