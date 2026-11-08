सीहोर: जहां पशुओं की खुशहाली के लिए दूध की नदी बहा देते हैं किसान, सदियों पुरानी आस्था आज भी कायम

दीपावली की जगमगाहट के बीच जब पूरा देश सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करता है, तब सीहोर जिले के देवपुरा गांव में आस्था का एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है, जो भारतीय संस्कृति की संवेदनशीलता और पशुधन के प्रति प्रेम को जीवंत कर देता है। यहां दीपावली के दूसरे दिन पड़वा पर पशुपालक अपने पशुओं की सलामती और परिवार की खुशहाली की कामना लेकर बारह खंभा देवस्थान पहुंचते हैं। दूध से देवशिला का अभिषेक करते हुए श्रद्धालुओं की आस्था ऐसी उमड़ती है कि मंदिर के पीछे दूध की धारा बहने लगती है। वर्षों से चली आ रही यह परंपरा आज भी हजारों-लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती है।

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