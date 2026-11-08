शाजापुर: दो पक्षों में खूनी संघर्ष, पथराव और फायरिंग में 26 घायल; 39 लोगों पर केस

शाजापुर जिले के शुजालपुर से करीब 12 किलोमीटर दूर टपका बसंतपुर गांव में रविवार सुबह कब्रिस्तान की जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। देखते ही देखते दोनों ओर से पथराव और फायरिंग शुरू हो गई। इस दौरान मारपीट और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुईं। संघर्ष में दोनों पक्षों के कुल 26 लोग घायल हो गए। घायलों में महिलाएं और 90 वर्षीय बुजुर्ग भी शामिल हैं। घटना के बाद गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर कुल 39 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।

विज्ञापन