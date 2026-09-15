एमपी: पन्ना में हीरे की तलाश में नदी में उतरे 500 लोग, वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया

बारिश के बाद नदियों में बहकर आने वाली हीरे वाली चाल में हीरा तलाशने के लिए एक बार फिर बड़ी संख्या में लोग नदी में उतर गए। मामला विश्रामगंज रेंज के रेंज डैम डूब क्षेत्र के पास का है। यहां करीब 4 से 5 सौ लोगों के पहुंचने की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। टीम ने लोगों को समझाइश देकर क्षेत्र से बाहर किया। साथ ही, अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है।

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पन्ना अपनी हीरों की धरती के लिए देश-दुनिया में जाना जाता है। बारिश के मौसम में नदियों और नालों में बहकर आने वाली हीरे वाली चाल लोगों के लिए उम्मीद बन जाती है। यही वजह है कि बारिश के बाद हर साल बड़ी संख्या में लोग नदी किनारे पहुंचकर हीरा तलाशने की कोशिश करते हैं।

इस बार भी विश्रामगंज रेंज के रेंज डैम डूब क्षेत्र के पास नदी में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक, पन्ना और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग नदी में हीरा तलाशने के लिए पहुंच गए। बताया जा रहा है कि भीड़ का आंकड़ा करीब 4 से 5 सौ तक पहुंच गया था। नदी किनारे लोगों ने अस्थायी टेंट तक लगा लिए थे और बड़ी संख्या में लोग पानी के बीच उतरकर चाल तलाशते नजर आए।

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मामले की जानकारी वन विभाग को मिली तो विभाग ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। उत्तर वनमंडलाधिकारी धीरेंद्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी और वन अमले की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने नदी में मौजूद लोगों को समझाइश दी और भीड़ को वहां से हटाया।

वन विभाग के मुताबिक, क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को रोकने और वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए निगरानी रखी जा रही है। नदी और उसके आसपास का इलाका वन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से वन्यजीवों की मौजूदगी वाले क्षेत्र में भी खतरा पैदा हो सकता है। वन विभाग ने लोगों को क्षेत्र से हटाने के साथ ही आगे ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने की बात कही है।



बारिश के बाद बढ़ जाती है हीरा मिलने की उम्मीद

बारिश के बाद नदी में हीरा तलाशने की उम्मीद में हर साल बड़ी संख्या में लोग पन्ना के अलग-अलग इलाकों में पहुंचते हैं। हालांकि, नदी और वन क्षेत्र में भारी भीड़ जमा होने से सुरक्षा और पर्यावरण को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल वन विभाग ने मौके पर निगरानी बढ़ा दी है और लोगों को क्षेत्र से दूर रहने की हिदायत दी है।