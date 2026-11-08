सात साल बाद: नरसिंहपुर के चर्चित एनकाउंटर मामले की जांच करेगी सीबीआई, राज्य सरकार ने की थी अनुशंसा

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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अब नरसिंहपुर जिले के सुआतला थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुए चर्चित पुलिस एनकाउंटर की जांच करेगी। गृह विभाग ने 4 नवंबर को राजपत्र में अधिसूचना जारी करके सीबीआई जांच के लिए सहमति दे दी है। इस मुठभेड़ में जबलपुर निवासी विजय यादव और समीर खान मारे गए थे। दोनों वर्ष 2017 में जबलपुर में हुई कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कक्कू पंजाबी की हत्या के मामले में वांछित थे।