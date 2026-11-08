दिवाली की सुबह ही बिगड़ी भोपाल की हवा: पिछले साल से ज्यादा प्रदूषण, एक्यूआई 277 तक पहुंचा, शाम तक और बढ़ेगा

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मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पिछले पांच साल के तुलनात्मक आंकड़ों के अनुसार, 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली के दिन भोपाल के कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक्यूआई 287, पर्यावरण परिसर में 208 और टीटी नगर में 142 दर्ज किया गया था। अगले दिन 21 अक्टूबर को तीनों केंद्रों पर प्रदूषण बढ़ गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक्यूआई 304, पर्यावरण परिसर में 259 और टीटी नगर में 313 पहुंच गया था। इस साल सुबह के आंकड़ों की पिछले साल दीपावली के दिन से तुलना करें तो पर्यावरण परिसर में 69 और टीटी नगर में 77 अंकों की बढ़ोतरी है। हालांकि, पिछले साल दीपावली के अगले दिन पर्यावरण परिसर का एक्यूआई 259 था, जबकि इस बार सुबह ही यह 277 दर्ज किया गया है। यानी पिछले साल के अगले दिन की तुलना में भी इस बार सुबह का स्तर 18 अंक ज्यादा है।राजधानी के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर अलग-अलग बना हुआ है। पर्यावरण परिसर में 277 एक्यूआई के साथ सबसे खराब स्थिति रही। साकेत नगर में 261, वर्धमान ग्रीन पार्क में 244, टीटी नगर में 219, इटवारा में 218 और अरेरा कॉलोनी में 203 दर्ज किया गया। अमरनाथ कॉलोनी में 177 और ईदगाह हिल्स में 152 एक्यूआई रहा। इस तरह शहर के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता प्रभावित है। सबसे ज्यादा और सबसे कम आंकड़े वाले क्षेत्रों के बीच भी 125 अंकों का अंतर है।दीपावली की रात आतिशबाजी के कारण हवा में धुआं और सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ सकती है। पटाखों से निकलने वाले पीएम 2.5 और पीएम 10 सांस के जरिए शरीर में पहुंचते हैं। हवा की गति कम रहने पर ये कण वातावरण में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। ऐसे में अगले दिन सुबह निगरानी केंद्रों पर एक्यूआई में और बढ़ोतरी दर्ज होने की आशंका है। पिछले साल भी दीपावली के अगले दिन टीटी नगर में एक्यूआई 313 और पर्यावरण परिसर में 259 पहुंचा था।प्रदूषण का असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर ज्यादा पड़ सकता है। हवा में बारीक कण बढ़ने से आंखों में जलन, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। अस्थमा और हृदय रोगियों को विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। प्रदूषण का स्तर अधिक रहने पर खुले में लंबे समय तक रहने और व्यायाम करने से बचना चाहिए।0 से 50 : अच्छा51 से 100 : संतोषजनक101 से 200 : मध्यम201 से 300 : खराब301 से 400 : बहुत खराब401 से 500 : गंभीर