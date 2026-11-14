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एमपी: वियतनाम के हनोई में बढ़ा बाग प्रिंट का मान, भारतीय पारंपरिक कला और पर्यावरण अनुकूल तकनीक की हो रही तारीफ

Sat, 14 Nov 2026 03:38 PM IST
धार ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धार Published by: धार ब्यूरो Updated Sat, 14 Nov 2026 03:38 PM IST
सार

मध्यप्रदेश की प्रसिद्ध बाग प्रिंट कला हनोई के ग्लोबल क्राफ्ट फेस्टिवल में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कुक्षी के शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री और डॉ. आरिफ खत्री 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के सामने इस कला का प्रदर्शन कर रहे हैं।

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Mohammad Bilal and Dr. Arif Khatri are representing Madhya Pradesh at the
बाग प्रिंट को देखते हुए - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मध्यप्रदेश की पारंपरिक बाग प्रिंट कला अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना रही है। वियतनाम की राजधानी हनोई में 13 से 16 नवंबर तक आयोजित ग्लोबल क्राफ्ट फेस्टिवल में कुक्षी के शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री और डॉ. आरिफ खत्री बाग प्रिंट कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। 40 से अधिक देशों के कलाकारों, शिल्पकारों और प्रतिनिधियों की मौजूदगी वाले इस आयोजन में बाग प्रिंट से तैयार उत्पादों को देखने और इस पारंपरिक कला को समझने के लिए बड़ी संख्या में कला प्रेमी पहुंच रहे हैं।

फेस्टिवल के पहले दिन दोनों शिल्पकारों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई और बाग प्रिंट की बारीकियों के साथ इसे तैयार करने की पारंपरिक प्रक्रिया की जानकारी दी। उनके स्टॉल पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों, उद्योगपतियों और स्थानीय कला प्रेमियों ने पहुंचकर उत्पादों को देखा और उनकी निर्माण शैली में गहरी रुचि दिखाई।

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बाग प्रिंट की खासियत इसमें इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक रंग, लोहे की भस्म, वनस्पतियां और जड़ी-बूटियां हैं। कपड़ों पर आकर्षक छपाई के लिए सागवान की लकड़ी से बने पारंपरिक ठप्पों का उपयोग किया जाता है। पारंपरिक तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण प्रक्रिया ही इस कला को विशिष्ट पहचान दिलाती है।

हनोई से बिलाल खत्री ने बताया कि फेस्टिवल में पारंपरिक शिल्पकारों को सम्मान मिल रहा है। 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ वियतनाम के स्थानीय लोग भी बाग प्रिंट के उत्पादों और उन्हें बनाने की प्रक्रिया को करीब से समझ रहे हैं। स्थानीय लोगों और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की पसंद के अनुरूप तैयार किए गए उत्पादों को अच्छी सराहना मिल रही है।

वहीं, डॉ. आरिफ खत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल उत्पादों की बिक्री करना नहीं, बल्कि दुनिया के सामने भारतीय हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण पद्धति को प्रस्तुत करना है। इस आयोजन के माध्यम से कुक्षी की बाग प्रिंट कला को वैश्विक पहचान दिलाने का अवसर मिल रहा है।

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