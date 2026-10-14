एमपी: इंदौर-एदलाबाद हाईवे पर दूध से भरा टैंकर पलटा, सड़क पर बहने लगा दूध; बाल्टियां और केन लेकर पहुंचे ग्रामीण

इंदौर-एदलाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार दोपहर अवंतिका डेयरी प्रोडक्ट का दूध लेकर जा रहा एक टैंकर पहिए का बेयरिंग टूटने से अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद टैंकर में भरा दूध सड़क पर फैल गया। इसकी जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण बाल्टियां और पानी की केन लेकर मौके पर पहुंचे और सड़क पर फैले दूध को बर्तनों में भरकर ले जाने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस और हाईवे प्रशासन की टीम क्रेन लेकर घटनास्थल पर पहुंची। इसके बाद दुर्घटनाग्रस्त टैंकर को सड़क से हटाकर यातायात सामान्य कराया गया।

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पुलिस के अनुसार, अवंतिका डेयरी प्रोडक्ट का दूध लेकर टैंकर इंदौर से महाराष्ट्र की ओर जा रहा था। छैगांवमाखन थाना क्षेत्र के ग्राम मोकलगांव के पास पुलिया पर पहुंचते ही उसके एक पहिए का बेयरिंग टूट गया। इससे टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में टैंकर चालक सतीश को मामूली चोटें आईं। टैंकर पलटने से उसमें भरा दूध सड़क पर बह गया और आसपास का इलाका दूध से भर गया।टैंकर पलटने और दूध सड़क पर फैलने की जानकारी मिलते ही आसपास के गांवों से ग्रामीण मौके पर पहुंचने लगे। कई लोग अपने साथ बाल्टियां और पानी की केन लेकर आए और सड़क पर फैले दूध को उनमें भरकर घर ले जाने लगे। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सड़क पर फैले दूध और ग्रामीणों की भीड़ के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई।हादसे की सूचना मिलने पर छैगांवमाखन पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही दुर्घटना की जांच शुरू की। इस बीच हाईवे प्रशासन की क्रेन भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस और प्रशासन की टीम ने क्रेन की मदद से पलटे हुए टैंकर को सड़क किनारे हटाया। इसके बाद राजमार्ग पर यातायात सामान्य कराया गया। पुलिस के अनुसार, हादसे का कारण टैंकर के पहिए का बेयरिंग टूटना सामने आया है।