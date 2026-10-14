सिंधिया परिवार संपत्ति विवाद: आरोपों के समर्थन में प्रतिमादेवी को पेश करने होंगे साक्ष्य, सुनवाई 29 अक्तूबर को

सिंधिया राजघराने की करीब 40 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा बहुचर्चित मामला एक बार फिर चर्चा में है। बुधवार यानी 14 अक्तूबर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले में अहम निर्देश दिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आत्माराम टांक ने तय किया कि 29 अक्टूबर 2026 को प्रतिमा देवी राना की गवाही होगी। उन्हें समझौता प्रस्ताव पर हस्ताक्षर धोखाधड़ी से कराए जाने के अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

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