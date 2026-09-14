उपद्रव: 15-20 युवकों ने चाय दुकान में की तोड़फोड़, संचालक और बेटे से मारपीट; CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

सतना जिले के धार्मिक और पर्यटन नगरी चित्रकूट में स्फटिक शिला के पास उस समय हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई, जब चार पहिया वाहनों से पहुंचे करीब 15 से 20 युवकों ने एक चाय दुकान में कथित तौर पर जमकर तोड़फोड़ कर दी। आरोप है कि युवकों ने दुकान संचालक बृजराज सिंह और उनके बेटे के साथ मारपीट भी की। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है।

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