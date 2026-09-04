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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bansagar Dam water level rises, gates opened; breathtaking view captured on drone camera.

मध्य प्रदेश: बाणसागर डैम का जलस्तर बढ़ा, खुले गेट; ड्रोन कैमरे में कैद हुआ मनमोहक नजारा

Fri, 04 Sep 2026 06:49 PM IST
मैहर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैहर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मैहर Published by: मैहर ब्यूरो Updated Fri, 04 Sep 2026 06:49 PM IST
सार

लगातार बारिश के बीच बाणसागर डैम का जलस्तर बढ़ने पर गेट खोलकर सोन नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किए गए बांध के मनमोहक दृश्य का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं, सोन नदी के किनारे और निचले इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट बढ़ाते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।
 

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Bansagar Dam water level rises, gates opened; breathtaking view captured on drone camera.
बाणसागर डैम का जलस्तर बढ़ा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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लगातार हो रही बारिश के बीच बाणसागर डैम का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ा है। जलस्तर अधिकतम भराव क्षमता के करीब पहुंचने के बाद बांध के गेट खोले गए हैं। गेट खुलने के बाद बांध से पानी सोन नदी में छोड़ा जा रहा है। हालात को देखते हुए नदी के किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की गई है। बाणसागर डैम के गेट खुलने के बाद का मनमोहक दृश्य ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड किया गया, जिसमें बांध के स्पिलवे से तेजी से बहता पानी और आसपास का प्राकृतिक नजारा बेहद आकर्षक दिखाई दे रहा है। डैम से पानी छोड़े जाने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
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लगातार बढ़ रही पानी की आवक, खोले गए रेडियल गेट

लगातार बारिश के कारण बाणसागर बांध में पानी की आवक बढ़ी है। इसी वजह से अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए बांध के रेडियल गेट खोले गए हैं। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, छह रेडियल गेटों की ओपनिंग बढ़ाकर पानी का डिस्चार्ज भी बढ़ाया गया था। इससे पहले भी बाणसागर डैम के गेट खोले जा चुके हैं। डैम के गेट खुलने के बाद सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए नदी के किनारे बसे गांवों और बस्तियों में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई है।
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सोन नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट
बांध से पानी छोड़े जाने के बाद सोन नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में नदी के किनारे, निचले इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मैहर जिले के रामनगर, अमरपाटन और मुकुंदपुर क्षेत्र में प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी, नालों, बांध और अन्य जलस्रोतों के आसपास अनावश्यक रूप से न जाएं। तेज बहाव वाले स्थानों से दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जलस्तर में अचानक वृद्धि हो सकती है।
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बाणसागर डैम के खुले गेटों से निकलते पानी की ड्रोन तस्वीरें सामने आने के बाद यह दृश्य सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। आसमान से रिकॉर्ड किए गए फोटो में बांध से निकलता पानी और आसपास का विस्तृत प्राकृतिक दृश्य बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। हालांकि, बांध का यह नजारा आकर्षक है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से जलस्रोतों के पास जाकर जोखिम लेने से बचने की अपील की है। लगातार बारिश और बांध से पानी छोड़े जाने के कारण आने वाले समय में नदी और निचले इलाकों के जलस्तर पर नजर बनाए रखना जरूरी है।
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