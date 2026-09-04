मध्य प्रदेश: बाणसागर डैम का जलस्तर बढ़ा, खुले गेट; ड्रोन कैमरे में कैद हुआ मनमोहक नजारा

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लगातार बारिश के कारण बाणसागर बांध में पानी की आवक बढ़ी है। इसी वजह से अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए बांध के रेडियल गेट खोले गए हैं। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, छह रेडियल गेटों की ओपनिंग बढ़ाकर पानी का डिस्चार्ज भी बढ़ाया गया था। इससे पहले भी बाणसागर डैम के गेट खोले जा चुके हैं। डैम के गेट खुलने के बाद सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए नदी के किनारे बसे गांवों और बस्तियों में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाई है।बांध से पानी छोड़े जाने के बाद सोन नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में नदी के किनारे, निचले इलाकों और जलभराव वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मैहर जिले के रामनगर, अमरपाटन और मुकुंदपुर क्षेत्र में प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नदी, नालों, बांध और अन्य जलस्रोतों के आसपास अनावश्यक रूप से न जाएं। तेज बहाव वाले स्थानों से दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जलस्तर में अचानक वृद्धि हो सकती है।बाणसागर डैम के खुले गेटों से निकलते पानी की ड्रोन तस्वीरें सामने आने के बाद यह दृश्य सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। आसमान से रिकॉर्ड किए गए फोटो में बांध से निकलता पानी और आसपास का विस्तृत प्राकृतिक दृश्य बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। हालांकि, बांध का यह नजारा आकर्षक है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से जलस्रोतों के पास जाकर जोखिम लेने से बचने की अपील की है। लगातार बारिश और बांध से पानी छोड़े जाने के कारण आने वाले समय में नदी और निचले इलाकों के जलस्तर पर नजर बनाए रखना जरूरी है।