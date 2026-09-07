एमपी: खिड़की पर क्यूआर, फ्रिज में बीयर; मुरैना में महिला चला रही थी हाइटेक अवैध शराब ठेका, ऐसे खुला राज

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पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला का नाम रजनी सिकरवार है। वह अपने घर की एक खिड़की पर गूगल पे और फोन-पे का क्यूआर कोड चिपकाए हुए थी। ग्राहक आते, खिड़की पर लगे कोड पर ऑनलाइन पेमेंट करते और महिला खिड़की से ही शराब की बोतल थमा देती थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला लाइसेंसी ठेके से भी कम कीमत पर शराब बेचती थी। इसी वजह से उसके घर के बाहर वैध शराब दुकानों से ज्यादा भीड़ लगी रहती थी। शाम होते ही यहां खरीदारों का जमावड़ा लग जाता था। सागर हादसे के बाद एसपी के निर्देश पर चल रहे विशेष अभियान के तहत कोतवाली पुलिस को इस हाईटेक ठेके की सूचना मिली थी।कोतवाली टीआई अमित भदौरिया के नेतृत्व में जब पुलिस टीम ने महिला के घर पर दबिश दी तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पूरे घर को शराब के गोदाम में बदल दिया गया था। कमरे में खुलेआम शराब की पेटियां रखी थीं। फ्रिज खोलने पर उसमें खाने-पीने के सामान की जगह शराब की बोतलें और बीयर के कैन ठंडे हो रहे थे। अलमारी और उसके अंदर बने लॉकर में भी क्वार्टर और बोतलें छिपाकर रखी गई थीं। साथ ही बिक्री से आए नकद रुपये भी वहीं रखे मिले।ये भी पढ़ें-पुलिस ने मौके से 33 क्वार्टर रॉयल स्टैग, 4 फुल बोतल रॉयल स्टैग, 7 कैन किंगफिशर बीयर, 17 कैन लेमाउंट बीयर, 50 क्वार्टर की एक पेटी देशी लाल मसाला और 50-50 क्वार्टर वाली 5 पेटी देशी प्लेन शराब बरामद की है। कुल 84 लीटर से ज्यादा शराब जब्त की गई है। पुलिस ने जांच के लिए हर पेटी से दो-दो क्वार्टर के सैंपल सीलबंद किए हैं। छापे के दौरान महिला आरक्षक प्रिंसी गर्ग और सुमन गुर्जर भी मौजूद रहीं। पुलिस ने जब महिला से शराब बिक्री के लाइसेंस और वैध कागजात मांगे तो वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाई।पूछताछ में रजनी ने बताया कि यह पूरा माल उसका दामाद गोलू उर्फ विजय परमार लाकर देता है और वह सिर्फ बेचने का काम करती है। पुलिस ने उसके बयान का मेमोरेंडम बनाया है और अब दामाद की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। टीआई अमित भदौरिया ने बताया कि एसपी के निर्देश पर शहर में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह के हाईटेक अवैध ठेकों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।