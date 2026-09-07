एमपी: सागर में जहरीली शराब पीकर युवक ने पकड़ा काला नाग, सांप ने कई बार डसा; अस्पताल में भर्ती

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, कांटी गांव निवासी 35 वर्षीय दीपेश अहिरवार ने भी बंडा क्षेत्र में जहरीली शराब का सेवन किया था। शराब के भारी नशे के दौरान अचानक उसके सामने एक जहरीला काला नाग आ गया। नशे की धुन में दीपेश ने बिना किसी डर के सांप को अपने हाथों से पकड़ लिया और काफी देर तक दबाए रखा। खुद को छुड़ाने की छटपटाहट में नाग ने उसके हाथ में कई जगह डंस लिया।परिजनों ने बताया कि दीपेश शारीरिक रूप से दिव्यांग है और मुंह से बोल नहीं सकता। सर्पदंश के बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे रविवार शाम करीब **7 बजे** तत्काल बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे।ये भी पढ़ें-अस्पताल में डॉक्टरों ने मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत एंटी स्नेक वेनम और अन्य जरूरी जीवनरक्षक दवाएं देना शुरू किया। डॉक्टरों के अनुसार, मरीज की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। बंडा क्षेत्र में पहले से जारी शराब कांड के बीच इस अजीबोगरीब घटना ने बीएमसी में मौजूद डॉक्टरों और प्रशासनिक अमले को भी चकित कर दिया है।