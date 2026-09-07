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एमपी: सागर में जहरीली शराब पीकर युवक ने पकड़ा काला नाग, सांप ने कई बार डसा; अस्पताल में भर्ती

Mon, 07 Sep 2026 11:07 AM IST
सागर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Published by: सागर ब्यूरो Updated Mon, 07 Sep 2026 11:07 AM IST
सार

सागर जिले की बंडा तहसील के कांटी गांव में जहरीली शराब पीने के बाद एक युवक ने नशे की हालत में जहरीले काले नाग को हाथों से पकड़ लिया। सांप ने युवक के हाथ में कई जगह डंस लिया। 

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Drunk Man Grabs Venomous Cobra After Consuming Spurious Liquor in Sagar Hospitalized After Multiple Bites
अस्पताल में भर्ती दीपेश का इलाज जारी - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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सागर जिले की बंडा तहसील में जहरीली शराब कांड के बीच एक हैरान कर देने वाली अजीबोगरीब घटना सामने आई है। कांटी गांव में जहरीली शराब पीने के बाद एक युवक ने विषैले काले नाग को हाथों से पकड़ लिया। सांप के बार-बार काटने के बावजूद युवक काफी देर तक उसे दबोचे रहा। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे आनन-फानन में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी) में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है।
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नशे की हालत में दबोचा सांप, कई जगह काटा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कांटी गांव निवासी 35 वर्षीय दीपेश अहिरवार ने भी बंडा क्षेत्र में जहरीली शराब का सेवन किया था। शराब के भारी नशे के दौरान अचानक उसके सामने एक जहरीला काला नाग आ गया। नशे की धुन में दीपेश ने बिना किसी डर के सांप को अपने हाथों से पकड़ लिया और काफी देर तक दबाए रखा। खुद को छुड़ाने की छटपटाहट में नाग ने उसके हाथ में कई जगह डंस लिया।
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दिव्यांग है पीड़ित, बीएमसी में डॉक्टरों की निगरानी में इलाज
परिजनों ने बताया कि दीपेश शारीरिक रूप से दिव्यांग है और मुंह से बोल नहीं सकता। सर्पदंश के बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजन उसे रविवार शाम करीब **7 बजे** तत्काल बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे।
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ये भी पढ़ें- एमपी: खिड़की पर क्यूआर, फ्रिज में बीयर; मुरैना में महिला चला रही थी हाइटेक अवैध शराब ठेका, ऐसे खुला राज

डॉक्टरों ने तुरंत शुरू किया एंटी स्नेक वेनम
अस्पताल में डॉक्टरों ने मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत एंटी स्नेक वेनम और अन्य जरूरी जीवनरक्षक दवाएं देना शुरू किया। डॉक्टरों के अनुसार, मरीज की हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। बंडा क्षेत्र में पहले से जारी शराब कांड के बीच इस अजीबोगरीब घटना ने बीएमसी में मौजूद डॉक्टरों और प्रशासनिक अमले को भी चकित कर दिया है।
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