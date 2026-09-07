सागर जहरीली शराब कांड: बीएमसी पहुंचे डिप्टी सीएम शुक्ल, मरीजों का जाना हाल; बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Published by: सागर ब्यूरो Updated Mon, 07 Sep 2026 07:53 AM IST
सार
बंडा में अवैध और जहरीली शराब के सेवन से हुई घटना के बाद डिप्टी CM एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सागर के बीएमसी अस्पताल पहुंचकर पीड़ित मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने और अवैध शराब के पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
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विस्तार
सागर जिले की बंडा तहसील में अवैध और जहरीली शराब के सेवन से हुई दुखद घटना के बाद राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने और स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं सागर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल रविवार को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी) पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का कुशलक्षेम जाना, परिजनों से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
मरीजों से की सीधी बात, परिजनों को बंधाया ढांढस
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बीएमसी के आईसीयू और क्रिटिकल केयर वार्डों में जाकर इलाज करा रहे पीड़ितों से सीधे बातचीत की और उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने वहां मौजूद परिजनों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस कठिन समय में पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। वरिष्ठ डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के साथ बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पीड़ितों के उपचार में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बीएमसी प्रबंधन को 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती और आवश्यक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा।
शराब माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश
निरीक्षण के बाद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बैठक में उप मुख्यमंत्री ने घटना पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घटना के जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं। साथ ही जिले में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त पूरे नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की सख्त हिदायत दी, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो।
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ये जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे उपस्थित
निरीक्षण एवं समीक्षा बैठक के दौरान सागर विधायक शैलेंद्र जैन, बंडा विधायक वीरेंद्र सिंह, कमिश्नर अनिल सुचारी, डीआईजी शशीन्द्र चौहान, कलेक्टर प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, जिला पंचायत सीईओ जगदीश कुमार गोमे, बीएमसी के प्रभारी डीन डॉ. गंगवानी और इमरजेंसी मेडिसिन से डॉ. सौरभ जैन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गौरतलब है कि बंडा क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अति गंभीर मरीजों को जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट कराने की व्यवस्था भी की गई है, जबकि बीएमसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में बाकी मरीजों का इलाज जारी है।
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मरीजों से की सीधी बात, परिजनों को बंधाया ढांढस
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बीएमसी के आईसीयू और क्रिटिकल केयर वार्डों में जाकर इलाज करा रहे पीड़ितों से सीधे बातचीत की और उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने वहां मौजूद परिजनों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस कठिन समय में पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। वरिष्ठ डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के साथ बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पीड़ितों के उपचार में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बीएमसी प्रबंधन को 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती और आवश्यक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा।
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शराब माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश
निरीक्षण के बाद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बैठक में उप मुख्यमंत्री ने घटना पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घटना के जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं। साथ ही जिले में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त पूरे नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की सख्त हिदायत दी, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो।
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ये जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे उपस्थित
निरीक्षण एवं समीक्षा बैठक के दौरान सागर विधायक शैलेंद्र जैन, बंडा विधायक वीरेंद्र सिंह, कमिश्नर अनिल सुचारी, डीआईजी शशीन्द्र चौहान, कलेक्टर प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, जिला पंचायत सीईओ जगदीश कुमार गोमे, बीएमसी के प्रभारी डीन डॉ. गंगवानी और इमरजेंसी मेडिसिन से डॉ. सौरभ जैन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गौरतलब है कि बंडा क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अति गंभीर मरीजों को जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट कराने की व्यवस्था भी की गई है, जबकि बीएमसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में बाकी मरीजों का इलाज जारी है।