सागर जहरीली शराब कांड: बीएमसी पहुंचे डिप्टी सीएम शुक्ल, मरीजों का जाना हाल; बोले- लापरवाही बर्दाश्त नहीं

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उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बीएमसी के आईसीयू और क्रिटिकल केयर वार्डों में जाकर इलाज करा रहे पीड़ितों से सीधे बातचीत की और उनके स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने वहां मौजूद परिजनों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इस कठिन समय में पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। वरिष्ठ डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के साथ बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि पीड़ितों के उपचार में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बीएमसी प्रबंधन को 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती और आवश्यक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा।निरीक्षण के बाद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बैठक में उप मुख्यमंत्री ने घटना पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घटना के जिम्मेदार दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं। साथ ही जिले में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त पूरे नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की सख्त हिदायत दी, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो।ये भी पढ़ें-निरीक्षण एवं समीक्षा बैठक के दौरान सागर विधायक शैलेंद्र जैन, बंडा विधायक वीरेंद्र सिंह, कमिश्नर अनिल सुचारी, डीआईजी शशीन्द्र चौहान, कलेक्टर प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, जिला पंचायत सीईओ जगदीश कुमार गोमे, बीएमसी के प्रभारी डीन डॉ. गंगवानी और इमरजेंसी मेडिसिन से डॉ. सौरभ जैन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गौरतलब है कि बंडा क्षेत्र में हुई इस घटना के बाद से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अति गंभीर मरीजों को जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट कराने की व्यवस्था भी की गई है, जबकि बीएमसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में बाकी मरीजों का इलाज जारी है।