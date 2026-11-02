जबलपुर: पीजी मेडिकल काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट में इन-सर्विस अभ्यर्थियों को ओपन कैटेगरी, राज्य सरकार से जवाब तलब

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पीजी मेडिकल काउंसिलिंग की प्रथम चरण की मेरिट सूची में इन-सर्विस उम्मीदवारों को खुली श्रेणी में दाखिला दिए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और संचालक चिकित्सा शिक्षा को नोटिस जारी कर दो दिन में जवाब मांगा है। युगलपीठ ने निर्देश दिए हैं कि इन-सर्विस अभ्यर्थियों को 30 फीसदी आरक्षित सीटों के दायरे में ही प्रवेश दिया जाए।