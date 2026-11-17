मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि रिश्वत मांगने और उसे स्वीकार करने या प्राप्त करने का प्रयास किए जाने को विश्वसनीय साक्ष्यों से साबित करना जरूरी है। केवल शिकायत या अपुष्ट रिकॉर्डिंग के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जस्टिस संजीव एस. कलगांवकर की एकलपीठ ने इस टिप्पणी के साथ लोकायुक्त की अपील खारिज कर दी।

विज्ञापन