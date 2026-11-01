एडीपीओ भर्ती परीक्षा आज: 33 हजार अभ्यर्थी होंगे शामिल, बायोमीट्रिक प्रणाली से होगी अभ्यर्थियों की पहचान

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मध्य प्रदेश में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) भर्ती परीक्षा आज रविवार को होने जा रही है। प्रदेश के चार प्रमुख शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में बनाए गए कुल 83 परीक्षा केंद्रों पर करीब 33 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। यह परीक्षा दोपहर 12 से 3 बजे तक केवल एक पाली में संपन्न होगी। उल्लेखनीय है कि यह परीक्षा पहले 18 अक्तूबर को प्रस्तावित थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी तिथि में संशोधन करके इसे एक नवंबर कर दिया था।