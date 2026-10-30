एमपीपीएससीः बायोमेट्रिक और मेटल डिटेक्टर से निगरानी, परीक्षा हॉल में सिर्फ इन 4 चीजों को ले जाने की इजाजत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इंदौर शहर में इस परीक्षा के संचालन के लिए कुल 39 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर कुल 15,924 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। आयोग ने परीक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कड़े कदम उठाए हैं।परीक्षार्थियों की सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों में प्रवेश के समय त्रिस्तरीय जांच प्रक्रिया लागू की जाएगी। इस व्यवस्था के तहत सीसीटीवी सर्विलांस, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश पत्र की स्कैनिंग, हैंड-हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) के जरिए तलाशी और वीओआईपी की व्यवस्था शामिल की गई है। इस पूरी प्रक्रिया के संचालन का जिम्मा आयोग द्वारा अनुबंधित एजेंसी एसपीए को सौंपा गया है।सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के तय समय से 90 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना आवश्यक किया गया है। परीक्षार्थियों को केंद्र के भीतर केवल बॉलपेन, एक पारदर्शी पानी की बोतल, ई-प्रवेश पत्र और अपना पहचान पत्र ले जाने की अनुमति दी जाएगी। विशेष परिस्थितियों में अभ्यर्थी अपने साथ आवश्यक दवाइयां रख सकेंगे।परीक्षा केंद्रों के मुख्य प्रवेश द्वार पर अनुमत और प्रतिबंधित वस्तुओं की पूरी सूची प्रदर्शित की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी परीक्षार्थियों को इन दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा से जुड़ी जानकारियों और जांच प्रक्रिया की सूचना अभ्यर्थियों तक समय रहते पहुंचाई जाए ताकि अनुशासन बना रहे।