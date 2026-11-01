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इंदौर में आज क्या है खास: जानिए आप- मनेगा मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, चलेगा सफाई अभियान

Sun, 01 Nov 2026 09:21 AM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Sun, 01 Nov 2026 09:21 AM IST
सार

इंदौर में रविवार को कई आयोजन होंगे। इनमें धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन ज्यादा हैं। इंदौर में रविवार को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा सिरपुर तालाब में सफाई अभियान और बर्ड वाचिंग होगी।

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What’s happening in Indore today: Madhya Pradesh Foundation Day will be celebrated, and a cleanliness drive wi
इंदौर में आज क्या है खास - फोटो : amar ujala

विस्तार
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  • शहर के लता मंगेशकर सभागृह में रविवार को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय होंगे।

     

  • सिरपुर तालाब में पहले सफाई अभियान चलेगा। फिर पर्यावरण प्रेमी बर्ड वाचिंग करेंगे। यूथ हॉस्टल द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है।

     

  • गिरीश कर्नाड द्वारा लिखे गए नाटक नागमंडल का मंचन शाम साढ़े सात बजे आनंद मोहन माथुर सभागृह में होगा।

     

  • मराठी फूड फेस्टिवल जत्रा का रविवार को आखिरी दिन है। गांधी हॉल पोतदार प्लाजा में चल रहे इस मेले में काफी भीड़ उमड़ रही है। यहां 45 से अधिक स्टॉलों पर शहरवासी मराठी व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। इसके अलावा लावणी नृत्य भी होंगे।

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  • खेल प्रशाल में द हार्ट ऑफ आर्ट प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इसमें अलग-अलग विधाओं की कलाकृतियां रखी जाएंगी।

  • श्रीश्री विद्याधाम में कार्तिक मास में लक्ष्मीनारायण प्रसन्नार्थ यज्ञ किया जा रहा है। यज्ञ सुबह आठ से 11 बजे तक होगा।

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