इंदौर: यूजीसी के समानता विनियम सर्कुलर को संघ ने बताया असंतुलित, कहा-सरकार कर रही समीक्षा

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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी समानता विनियम सर्कुलर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने असंतुलित करार दिया है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि न्यायालय ने भी इस सर्कुलर पर रोक लगाई है और सरकार भी पूरे मामले की समीक्षा कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विषय पर भविष्य में जो भी निर्णय आए, वह पूरी तरह संतुलित होना चाहिए और सरकार को यह संतुलन सुनिश्चित करना आवश्यक है। आंबेकर ने यह भरोसा जताया कि भारतीय समाज इतना कमजोर नहीं है जो किसी एक सर्कुलर मात्र से प्रभावित हो जाए या हिल जाए, इसलिए समाज को एकजुट रहना चाहिए।