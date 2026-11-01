फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   What is the weather like in Indore? It is set to get colder; the nighttime temperature has also dropped by fou

इंदौर का मौसम कैसा है? अब बढ़ेगी ठंड, रात का तापमान भी चार डिग्री लुढ़का

Sun, 01 Nov 2026 10:07 AM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Sun, 01 Nov 2026 10:07 AM IST
सार

इंदौर में नवंबर माह से गुलाबी ठंड का असर दिखने लगेगा। मौसम में बदलाव के साथ दिन और रात के तापमान में गिरावट आने लगी है। शनिवार को दिन का तापमान सामान्य से पांच डिग्री कम दर्ज किया गया। सुबह की धूप में भी अब पहले जैसी चुभन नहीं रही।

विज्ञापन
What is the weather like in Indore? It is set to get colder; the nighttime temperature has also dropped by fou
इंदौर का मौसम - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इंदौर में अब गुलाबी ठंड का एहसास नवंबर माह से नजर आने लगेगा। दिन के साथ रात का तापमान भी लुढ़केगा। शनिवार को दिन में शहरवासियों को पंखे की जरूरत महसूस नहीं हुई। दिन का तापमान सामान्य से पांच डिग्री कम रहा। सुबह की धूप में अब पहले जैसी चुभन नहीं रही। शुक्रवार रात का तापमान भी शनिवार को सामान्य रहा। बादल छाए रहने के कारण पिछले दो दिनों से रात का तापमान सामान्य से लगातार चार डिग्री ज्यादा दर्ज हो रहा था।

विज्ञापन

 

दिन के मुकाबले लोगों को रात में पंखे-कूलर की जरूरत महसूस होती थी, लेकिन शनिवार को तापमान में अचानक चार डिग्री की गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुसार, मौसमी बदलाव तूफान के कारण हुआ था, लेकिन अब उसका असर खत्म हो गया है। अब दिन और रात का तापमान सामान्य से कम दर्ज होने की संभावना है।रविवार सुबह आठ बजे भी मौसम ठंडा रहा। रात का तापमान 16 डिग्री था, जबकि सुबह साढ़े आठ बजे तापमान 23.2 डिग्री दर्ज हुआ।

विज्ञापन

 

शनिवार को दिन का तापमान 27.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से पांच डिग्री कम था। वहीं, रात का तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य रहा। रविवार सुबह भी मौसम ठंडा था, लेकिन धूप खिलने के साथ तापमान धीरे-धीरे बढ़ता गया। हवाओं की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज हुई। शनिवार को कहीं भी बारिश नहीं हुई। सुबह दृश्यता चार हजार मीटर तक रही।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed