जंगल, जल और जमीन के संरक्षण को लेकर ग्राम पंचायत घुनघुटी में बजरंग पावर कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। कई दिनों से जारी धरना और मशाल जुलूस के बाद बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों को भी आंदोलन स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत करनी पड़ी। हालांकि, अधिकारियों की समझाइश के बावजूद ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। उन्होंने कंपनी की गतिविधियों और उन्हें मिली अनुमतियों से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की।

विज्ञापन