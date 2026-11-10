एमपी: सीएम मोहन यादव बोले- अयोध्या में रामलला विराजे, अब जल्द मथुरा में मुस्कुराएंगे गोपाल कृष्ण

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मध्यप्रदेश धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं से जुड़े स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित कर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय गोवर्धन पूजा उत्सव में यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार और समाज ने मिलकर बड़े स्तर पर गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। प्रकृति के पूजन से जुड़े इस पर्व को लोगों ने उत्साह के साथ मनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौमाता के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी सरकार काम कर रही है। पहले कांजी हाउस के स्थान पर 10 हजार गायों की देखभाल की क्षमता वाली हाईटेक गौशालाएं शुरू की जा रही हैं। प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्ययोजना पर काम हो रहा है। इसके साथ ही गौपालन को प्रोत्साहित करने के लिए पशुपालकों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।