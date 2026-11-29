मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर एकल पीठ ने आदेशों की लगातार अनदेखी करने और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होने पर मुरैना जिलाधिकारी लोकेश कुमार पर 10 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के की पीठ ने इस रवैये पर कड़ी नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की कि बार-बार के निर्देशों का पालन न करना और स्पष्ट आदेश के बावजूद हाजिर न होना न्यायालय के प्रति सम्मान की कमी को प्रदर्शित करता है। अदालत ने कहा कि इस प्रकार की लापरवाही को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

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यह मामला याचिकाकर्ता श्रीकृष्ण शर्मा की सेवानिवृत्ति राशि से जुड़े विवाद से संबंधित है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डीपी सिंह ने अदालत को बताया कि उनकी भर्ती वर्ष 1983 में हुई थी। इसके विपरीत राजस्व विभाग उनकी सेवा अवधि की गणना वर्ष 1994 से मान रहा है। इसी प्रशासनिक भिन्नता के कारण न्यायालय ने 1983 की नियुक्ति का सत्यापन करने का आदेश मुरैना जिला प्रशासन को दिया था।प्रकरण में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पहले 22 सितंबर और तत्पश्चात 6 अक्तूबर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे। आदेशों का क्रियान्वयन न होने पर 2 नवंबर को दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया था। पीठ ने 2 नवंबर के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि यदि तय समय-सीमा में निर्देश का पालन नहीं हुआ, तो मुरैना जिलाधिकारी को स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी।शनिवार को हुई सुनवाई के समय न तो अदालत के निर्देशों का पालन किया गया और न ही मुरैना जिलाधिकारी लोकेश कुमार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। इस पर पीठ ने जिलाधिकारी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना रोपित कर दिया। अदालत ने आदेश दिया है कि हर्जाने की यह राशि अगली सुनवाई से पहले उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा करानी होगी।