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मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। पुलिस लाइन के रिजर्व इंस्पेक्टर कार्यालय को कैदी के इलाज से संबंधित कुल 34 मांग-पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से जिम्मेदार अधिकारियों ने केवल 3 मांग-पत्रों पर ही कार्रवाई की और शेष 31 मांग-पत्रों को दबाकर रख दिया। इस गंभीर लापरवाही और प्रशासनिक विफलता को छिपाने के उद्देश्य से पूर्व में उच्च न्यायालय में जमा किए गए जवाब में भी गलत तथ्य पेश किए गए थे। अदालत ने इस बात पर गहरा असंतोष व्यक्त किया कि पुलिस प्रशासन ने न्यायिक प्रक्रिया को गुमराह करने का प्रयास किया।सुनवाई के दौरान महानिदेशक कैलाश मकवाना की ओर से प्रस्तुत टिप्पणियों पर भी अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। महानिदेशक ने अपनी टिप्पणी में विभाग को एक तरह से स्वच्छ चिट देते हुए कहा था कि आपराधिक अपील में दायर जमानत अर्जी के दौरान कैदी के जीवन और स्वतंत्रता का प्रश्न खड़ा नहीं होता। इस तर्क को पूरी तरह खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि शीर्ष अधिकारी ने बिना मूल रिकॉर्ड देखे ही स्वयं और अपने मातहत विभाग को ईमानदारी का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया। पीठ ने रेखांकित किया कि वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी और मार्गदर्शन में ही अदालत के समक्ष तथ्यों पर पर्दा डालने का खेल चल रहा था।उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से तलब किए जाने पर ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने पीठ को सूचित किया कि मामले में लापरवाही बरतने वाले रिजर्व इंस्पेक्टर रंजीत सिंह सिकरवार और एक आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि विभागीय जांच पूरी होने तक इन दोनों कर्मचारियों को सेवा में बहाल नहीं किया जाएगा। हालांकि, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं के प्रशिक्षण पर होने का हवाला देने और प्रारंभिक जांच के लिए एक महीने की समय सीमा मांगने की दलील को अदालत ने पूरी तरह नामंजूर कर दिया।प्रकरण की सुनवाई के दौरान केवल पुलिस प्रशासन की कमियां ही उजागर नहीं हुईं, बल्कि न्यायिक दस्तावेज में छेड़छाड़ का एक गंभीर मामला भी सामने आ गया। गत 25 नवंबर को अदालत के नियमित रीडर हरिओम शर्मा ने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की थी। इसके पश्चात, स्थानापन्न रीडर मोहम्मद साबिर ने 26 नवंबर को बिना किसी न्यायिक अनुमति के उस पूर्व दर्ज प्रविष्टि को काट दिया और अपनी ओर से एक नई अनुमति दर्ज कर दी। अदालत ने दस्तावेज में की गई इस अनधिकृत छेड़छाड़ को अत्यंत गंभीरता से लिया है।