मध्य प्रदेश: अधूरा जवाब पेश करने पर ग्वालियर हाईकोर्ट सख्त, स्मार्ट सिटी सीईओ को चेतावनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Sat, 28 Nov 2026 11:27 AM IST
सार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने जनहित याचिका में अधूरा जवाब और उसकी प्रतियां उपलब्ध नहीं कराने पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। अदालत ने स्मार्ट सिटी ग्वालियर के CEO को पक्षकार बनाने के आवेदन पर सात दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है।
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विस्तार
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अधूरा जवाब पेश करने पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति जी. एस. अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य सरकार को सभी संबंधित पक्षों को जवाब की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने स्मार्ट सिटी ग्वालियर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मामले में पक्षकार बनाने के आवेदन पर सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने की स्पष्ट चेतावनी दी है।
जवाब की प्रतियां सौंपने के निर्देश
सुनवाई के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से विस्तृत जवाब तो पेश कर दिया गया, लेकिन आयोग और अन्य पक्षों के वकीलों को इसकी प्रतियां नहीं दी गईं। इस पर अधिवक्ता संकल्प शर्मा ने अदालत को भरोसा दिलाया कि 30 नवंबर तक सभी पक्षों को जवाब की प्रति उपलब्ध करा दी जाएगी। उच्च न्यायालय ने अन्य वकीलों को जवाब का अध्ययन कर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
इसी प्रकार, सरकारी वकील रवींद्र दीक्षित ने भी स्वीकार किया कि 5 अक्तूबर के आदेश के अनुपालन में जवाब दाखिल तो हो गया है, किंतु इसकी प्रतियां पक्षों को नहीं मिली हैं। उन्होंने भी 30 नवंबर तक सभी को प्रति देने का आश्वासन दिया।
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स्मार्ट सिटी प्रशासन पर सख्त रुख
मामले में याचिकाकर्ता ने स्मार्ट सिटी ग्वालियर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रतिवादी संख्या 7 बनाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। चूंकि स्मार्ट सिटी संस्थान राज्य सरकार के अधीन है, इसलिए महाधिवक्ता कार्यालय 30 नवंबर तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस आवेदन की प्रति सौंपेगा।
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। यदि वे जवाब नहीं देते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि उन्हें इस मामले में पक्षकार बनने पर कोई आपत्ति नहीं है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को तय की है।
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जवाब की प्रतियां सौंपने के निर्देश
सुनवाई के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से विस्तृत जवाब तो पेश कर दिया गया, लेकिन आयोग और अन्य पक्षों के वकीलों को इसकी प्रतियां नहीं दी गईं। इस पर अधिवक्ता संकल्प शर्मा ने अदालत को भरोसा दिलाया कि 30 नवंबर तक सभी पक्षों को जवाब की प्रति उपलब्ध करा दी जाएगी। उच्च न्यायालय ने अन्य वकीलों को जवाब का अध्ययन कर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।
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इसी प्रकार, सरकारी वकील रवींद्र दीक्षित ने भी स्वीकार किया कि 5 अक्तूबर के आदेश के अनुपालन में जवाब दाखिल तो हो गया है, किंतु इसकी प्रतियां पक्षों को नहीं मिली हैं। उन्होंने भी 30 नवंबर तक सभी को प्रति देने का आश्वासन दिया।
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स्मार्ट सिटी प्रशासन पर सख्त रुख
मामले में याचिकाकर्ता ने स्मार्ट सिटी ग्वालियर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रतिवादी संख्या 7 बनाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। चूंकि स्मार्ट सिटी संस्थान राज्य सरकार के अधीन है, इसलिए महाधिवक्ता कार्यालय 30 नवंबर तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस आवेदन की प्रति सौंपेगा।
उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। यदि वे जवाब नहीं देते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि उन्हें इस मामले में पक्षकार बनने पर कोई आपत्ति नहीं है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को तय की है।