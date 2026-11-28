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सुनवाई के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से विस्तृत जवाब तो पेश कर दिया गया, लेकिन आयोग और अन्य पक्षों के वकीलों को इसकी प्रतियां नहीं दी गईं। इस पर अधिवक्ता संकल्प शर्मा ने अदालत को भरोसा दिलाया कि 30 नवंबर तक सभी पक्षों को जवाब की प्रति उपलब्ध करा दी जाएगी। उच्च न्यायालय ने अन्य वकीलों को जवाब का अध्ययन कर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।इसी प्रकार, सरकारी वकील रवींद्र दीक्षित ने भी स्वीकार किया कि 5 अक्तूबर के आदेश के अनुपालन में जवाब दाखिल तो हो गया है, किंतु इसकी प्रतियां पक्षों को नहीं मिली हैं। उन्होंने भी 30 नवंबर तक सभी को प्रति देने का आश्वासन दिया।मामले में याचिकाकर्ता ने स्मार्ट सिटी ग्वालियर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रतिवादी संख्या 7 बनाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। चूंकि स्मार्ट सिटी संस्थान राज्य सरकार के अधीन है, इसलिए महाधिवक्ता कार्यालय 30 नवंबर तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस आवेदन की प्रति सौंपेगा।उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। यदि वे जवाब नहीं देते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि उन्हें इस मामले में पक्षकार बनने पर कोई आपत्ति नहीं है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को तय की है।