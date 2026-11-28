ग्वालियर: पानी की बोतलों पर खाद्य विभाग का छापा, 2500 लीटर पानी पर नहीं मिली निर्माण तारीख
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ग्वालियर Published by: ग्वालियर ब्यूरो Updated Sat, 28 Nov 2026 02:38 PM IST
सार
ग्वालियर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बनाने वाली यदुवंशी फूड एंड बेवरेज कंपनी पर छापामार कार्रवाई की। जांच के दौरान करीब 2500 लीटर पानी की बोतलें ऐसी मिलीं, जिन पर निर्माण की तारीख (MFD) दर्ज नहीं थी। विभाग ने पानी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। इसके साथ ही शहर में नामी ब्रांडों से मिलते-जुलते नामों वाले लोकल वाटर ब्रांडों की भी पड़ताल शुरू की गई है।
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विस्तार
बाजार में मिलने वाली पानी की बोतलों की गुणवत्ता और उनकी पैकेजिंग को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने निगरानी तेज कर दी है। ग्वालियर में एक दर्जन से ज्यादा ऐसे लोकल ब्रांड सामने आए हैं, जिनके नाम चर्चित कंपनियों से मिलते-जुलते बताए जा रहे हैं। इसी बीच मुरार की एक फैक्टरी में जांच के दौरान करीब 2500 लीटर पानी की बोतलों पर निर्माण की तारीख दर्ज नहीं मिली। अब विभाग पानी की गुणवत्ता के साथ लेबलिंग और ब्रांडिंग से जुड़े नियमों की भी जांच कर रहा है।
मुरार की फैक्टरी में खाद्य विभाग की कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मुरार स्थित यदुवंशी फूड एंड बेवरेज कंपनी पर छापामार कार्रवाई की। टीम फैक्टरी पहुंची और वहां तैयार किए जा रहे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की जांच की। इस दौरान अधिकारियों ने पानी के नमूने भी लिए, जिन्हें जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
कार्रवाई के दौरान करीब 2500 लीटर पानी की बोतलें ऐसी मिलीं, जिन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी निर्माण की तारीख (MFD) अंकित नहीं थी। पैकेज्ड पानी की बोतलों पर जरूरी जानकारियां दर्ज होना उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में निर्माण तारीख नहीं मिलने पर विभाग ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है।
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बिना तारीख वाली बोतलें बाजार तक कैसे पहुंचीं?
इस कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि निर्माण की तारीख दर्ज नहीं होने के बावजूद ये बोतलें बाजार में कैसे पहुंच रही थीं। उपभोक्ता बोतल खरीदते समय अक्सर ब्रांड और कीमत के साथ लेबल पर दी गई जानकारियों पर भी भरोसा करते हैं। यदि जरूरी जानकारी ही दर्ज नहीं है तो उपभोक्ता के लिए उत्पाद से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल करना मुश्किल हो सकता है।
विभाग ने फैक्टरी से पानी के नमूने लिए हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बोतलों में भरा पानी निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है या नहीं। इसके अलावा पैकेजिंग और लेबलिंग से जुड़े नियमों के पालन की भी जांच की जा रही है। यदि जांच में उल्लंघन की पुष्टि होती है तो कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
बिसलेरी जैसे नामों से मिलते-जुलते ब्रांड भी जांच के दायरे में
खाद्य सुरक्षा विभाग की पड़ताल केवल यदुवंशी फूड एंड बेवरेज कंपनी तक सीमित नहीं है। शहर में बिक रहे लोकल वाटर ब्रांडों की भी जांच की जा रही है। विभाग के सामने एक दर्जन से ज्यादा ऐसे ब्रांड आए हैं, जिनके नाम बिसलेरी समेत दूसरे चर्चित ब्रांडों से मिलते-जुलते बताए जा रहे हैं।
अब इन ब्रांडों के नाम, पैकेजिंग और पानी की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। विभाग यह भी पता लगा रहा है कि कहीं मिलते-जुलते नाम या पैकेजिंग के जरिए ग्राहकों को किसी स्थापित कंपनी का उत्पाद होने का भ्रम तो नहीं हो रहा।
सैंपल रिपोर्ट के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई
कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी गिरीश राजोरिया ने जांच से जुड़ी जानकारी दी। फैक्टरी संचालक से भी इस संबंध में बात की गई। फिलहाल पानी के नमूनों की रिपोर्ट और पैकेजिंग से जुड़े दस्तावेजों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। रिपोर्ट में गुणवत्ता संबंधी गड़बड़ी या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर विभाग संबंधित कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कदम उठा सकता है।
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मुरार की फैक्टरी में खाद्य विभाग की कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मुरार स्थित यदुवंशी फूड एंड बेवरेज कंपनी पर छापामार कार्रवाई की। टीम फैक्टरी पहुंची और वहां तैयार किए जा रहे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की जांच की। इस दौरान अधिकारियों ने पानी के नमूने भी लिए, जिन्हें जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
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कार्रवाई के दौरान करीब 2500 लीटर पानी की बोतलें ऐसी मिलीं, जिन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी निर्माण की तारीख (MFD) अंकित नहीं थी। पैकेज्ड पानी की बोतलों पर जरूरी जानकारियां दर्ज होना उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में निर्माण तारीख नहीं मिलने पर विभाग ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है।
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बिना तारीख वाली बोतलें बाजार तक कैसे पहुंचीं?
इस कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि निर्माण की तारीख दर्ज नहीं होने के बावजूद ये बोतलें बाजार में कैसे पहुंच रही थीं। उपभोक्ता बोतल खरीदते समय अक्सर ब्रांड और कीमत के साथ लेबल पर दी गई जानकारियों पर भी भरोसा करते हैं। यदि जरूरी जानकारी ही दर्ज नहीं है तो उपभोक्ता के लिए उत्पाद से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल करना मुश्किल हो सकता है।
विभाग ने फैक्टरी से पानी के नमूने लिए हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बोतलों में भरा पानी निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है या नहीं। इसके अलावा पैकेजिंग और लेबलिंग से जुड़े नियमों के पालन की भी जांच की जा रही है। यदि जांच में उल्लंघन की पुष्टि होती है तो कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
बिसलेरी जैसे नामों से मिलते-जुलते ब्रांड भी जांच के दायरे में
खाद्य सुरक्षा विभाग की पड़ताल केवल यदुवंशी फूड एंड बेवरेज कंपनी तक सीमित नहीं है। शहर में बिक रहे लोकल वाटर ब्रांडों की भी जांच की जा रही है। विभाग के सामने एक दर्जन से ज्यादा ऐसे ब्रांड आए हैं, जिनके नाम बिसलेरी समेत दूसरे चर्चित ब्रांडों से मिलते-जुलते बताए जा रहे हैं।
अब इन ब्रांडों के नाम, पैकेजिंग और पानी की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। विभाग यह भी पता लगा रहा है कि कहीं मिलते-जुलते नाम या पैकेजिंग के जरिए ग्राहकों को किसी स्थापित कंपनी का उत्पाद होने का भ्रम तो नहीं हो रहा।
सैंपल रिपोर्ट के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई
कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी गिरीश राजोरिया ने जांच से जुड़ी जानकारी दी। फैक्टरी संचालक से भी इस संबंध में बात की गई। फिलहाल पानी के नमूनों की रिपोर्ट और पैकेजिंग से जुड़े दस्तावेजों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। रिपोर्ट में गुणवत्ता संबंधी गड़बड़ी या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर विभाग संबंधित कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कदम उठा सकता है।