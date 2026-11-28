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खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मुरार स्थित यदुवंशी फूड एंड बेवरेज कंपनी पर छापामार कार्रवाई की। टीम फैक्टरी पहुंची और वहां तैयार किए जा रहे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की जांच की। इस दौरान अधिकारियों ने पानी के नमूने भी लिए, जिन्हें जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है।कार्रवाई के दौरान करीब 2500 लीटर पानी की बोतलें ऐसी मिलीं, जिन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी निर्माण की तारीख (MFD) अंकित नहीं थी। पैकेज्ड पानी की बोतलों पर जरूरी जानकारियां दर्ज होना उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में निर्माण तारीख नहीं मिलने पर विभाग ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है।इस कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि निर्माण की तारीख दर्ज नहीं होने के बावजूद ये बोतलें बाजार में कैसे पहुंच रही थीं। उपभोक्ता बोतल खरीदते समय अक्सर ब्रांड और कीमत के साथ लेबल पर दी गई जानकारियों पर भी भरोसा करते हैं। यदि जरूरी जानकारी ही दर्ज नहीं है तो उपभोक्ता के लिए उत्पाद से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल करना मुश्किल हो सकता है।विभाग ने फैक्टरी से पानी के नमूने लिए हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बोतलों में भरा पानी निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है या नहीं। इसके अलावा पैकेजिंग और लेबलिंग से जुड़े नियमों के पालन की भी जांच की जा रही है। यदि जांच में उल्लंघन की पुष्टि होती है तो कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।खाद्य सुरक्षा विभाग की पड़ताल केवल यदुवंशी फूड एंड बेवरेज कंपनी तक सीमित नहीं है। शहर में बिक रहे लोकल वाटर ब्रांडों की भी जांच की जा रही है। विभाग के सामने एक दर्जन से ज्यादा ऐसे ब्रांड आए हैं, जिनके नाम बिसलेरी समेत दूसरे चर्चित ब्रांडों से मिलते-जुलते बताए जा रहे हैं।अब इन ब्रांडों के नाम, पैकेजिंग और पानी की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। विभाग यह भी पता लगा रहा है कि कहीं मिलते-जुलते नाम या पैकेजिंग के जरिए ग्राहकों को किसी स्थापित कंपनी का उत्पाद होने का भ्रम तो नहीं हो रहा।कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी गिरीश राजोरिया ने जांच से जुड़ी जानकारी दी। फैक्टरी संचालक से भी इस संबंध में बात की गई। फिलहाल पानी के नमूनों की रिपोर्ट और पैकेजिंग से जुड़े दस्तावेजों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। रिपोर्ट में गुणवत्ता संबंधी गड़बड़ी या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर विभाग संबंधित कंपनी के खिलाफ नियमानुसार कदम उठा सकता है।