छिंदवाड़ा: फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपये मांगने के आरोप में दो गिरफ्तार, पत्रकार बनकर धमका रहे थे

खुद को पत्रकार बताकर लोगों को डराने-धमकाने और फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपये मांगने के आरोप में बिछुआ पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लोगों की फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने, सीएम हेल्पलाइन 181 तथा वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय में शिकायत करने की धमकी देते थे। आरोप है कि बदनाम करने और जान से खत्म करने की धमकी देकर भी रुपये की मांग की जाती थी। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।

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