मध्य प्रदेश: टीईटी के विरोध में दिल्ली जा रहे शिक्षक छिंदवाड़ा में रोके, पुलिस ने मोबाइल भी रखे अपने पास

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शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर चल रहा विरोध अब सड़क से लेकर दिल्ली तक पहुंच गया है। रविवार को दिल्ली में प्रस्तावित शिक्षक आंदोलन में शामिल होने जा रहे छिंदवाड़ा और सिवनी के शिक्षकों को शनिवार को छिंदवाड़ा में ही रोक दिया गया। शिक्षक पातालकोट एक्सप्रेस से दिल्ली जाने के लिए रवाना हुए थे, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी मिलते ही उन्हें छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतार लिया गया।