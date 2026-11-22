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भोपाल में पीने के पानी की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुराने शहर की अशोक कॉलोनी में निजी बोरवेल के पानी की जांच में टोटल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मिले हैं। छह बोरवेल के नमूनों में बैक्टीरिया की मौजूदगी सामने आने के बाद नगर निगम ने सभी बोरवेल बंद करा दिए हैं। बिल्डरों को नोटिस जारी किए गए हैं और प्रभावित परिवारों के लिए टैंकर से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई त्रासदी के बाद भोपाल में सामने आई यह स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। मामला वार्ड क्रमांक 9 के नूर महल और बाग मुंशी हुसैन खान तालाब के पास स्थित अशोक कॉलोनी का है। यहां पांच बहुमंजिला आवासीय इमारतों और आसपास के मकानों में निजी बोरवेल से पानी की आपूर्ति की जा रही थी। नगर निगम की जांच में छह बोरवेल के नमूने बैक्टीरिया से दूषित पाए गए। टोटल कोलीफॉर्म की मौजूदगी मलजनित प्रदूषण की आशंका बढ़ाती है। हालांकि, जांच के इन नतीजों से अकेले ई-कोलाई संक्रमण की पुष्टि नहीं होती। इसके लिए अलग से परीक्षण जरूरी है।