सागर में जहरीली शराब कांड: चौका-हिनौती पहुंचे जीतू पटवारी, पीड़ितों से बोले- आपकी आवाज दबने नहीं देंगे

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जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही के कारण हालात गंभीर हुए हैं। पटवारी ने कहा कि सरकार ने पानी, हवा और दवा के बाद अब शराब में भी जहर घोल दिया है। उन्होंने आबकारी मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि इतनी गंभीर घटना की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।पटवारी ने दावा किया कि जहरीली शराब त्रासदी में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार और प्रशासन वास्तविक आंकड़े सामने नहीं ला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मौतों की संख्या कम बताकर पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि शराब माफिया का मजबूत गठजोड़ राजनीतिक संरक्षण में काम कर रहा है। उन्होंने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर शराब माफिया से सीधे जुड़े होने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की। पटवारी ने यह भी सवाल उठाया कि जिस पुलिस अधिकारी के कार्यक्षेत्र मुरैना में पहले जहरीली शराब से मौतों का मामला सामने आया था, उसे बाद में सागर में तैनात किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक संरक्षण के कारण शराब का अवैध कारोबार फलता-फूलता रहा।पटवारी ने कहा कि जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है, उनका दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सरकार को इन परिवारों को उचित सहायता देने के साथ दोषियों पर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे दोबारा किसी परिवार को इस तरह की त्रासदी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों की आवाज दबने नहीं दी जाएगी। कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से सदन तक उठाएगी और दोषियों को सजा दिलाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी।