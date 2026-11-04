भोपाल की बड़ी खबरें: सफाई ठप, भाजपा की पदयात्रा से सियासी हलचल, दिवाली पर ट्रैफिक प्लान लागू, 40 लाख की वसूली
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Wed, 04 Nov 2026 06:36 PM IST
सार
भोपाल में दिवाली से पहले सफाईकर्मियों की हड़ताल ने नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा की पदयात्रा में जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। बाजारों में भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। उधर, कारोबारी से कथित हनीट्रैप के जरिए 40 लाख रुपये वसूलने, मालीखेड़ी में पांच मौतों के मामले और युवा कांग्रेस के 60 पदाधिकारियों के निलंबन की खबरें भी चर्चा में रहीं।
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विस्तार
भोपाल की आज की बड़ी खबरें
दिवाली से पहले सफाई व्यवस्था ठप, बाजारों में जमा हुआ कचरा
राजधानी में सफाईकर्मियों की हड़ताल का असर अब बाजारों में दिखने लगा है। न्यू मार्केट समेत कई इलाकों में कचरा नहीं उठने से गंदगी फैल रही है। कर्मचारी वेतन बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मांगें नहीं मानी गईं तो दिवाली पर भी सफाई बंद रखी जा सकती है। मंगलवार को कर्मचारियों ने जहांगीराबाद चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया था। अब सरकार के साथ बातचीत के नतीजे पर सफाई व्यवस्था की बहाली निर्भर करेगी।
भाजपा की पदयात्रा में नड्डा और मुख्यमंत्री शामिल
भोपाल में भाजपा ने लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ के संकल्प के साथ पदयात्रा निकाली। टीटी नगर के प्लेटिनम प्लाजा स्थित अटल पथ से शुरू हुई यात्रा रोशनपुरा पहुंची। इसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल हुए। पार्टी ने करीब एक लाख लोगों की सहभागिता का लक्ष्य रखा था। इस दौरान नड्डा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए चुनाव में जीत-हार को लेकर उनके बयानों पर टिप्पणी की।
दिवाली की खरीदारी के लिए छह बाजारों में ट्रैफिक प्लान
दिवाली की खरीदारी के दौरान भीड़ और जाम से निपटने के लिए भोपाल में 4 से 9 नवंबर तक छह प्रमुख बाजारों में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। पुराने शहर की कई सड़कों पर वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी, जबकि 10 नंबर मार्केट में वन-वे व्यवस्था रहेगी। बाजारों में जाने वाले लोगों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े करने होंगे।
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कारोबारी से 40 लाख रुपये वसूलने का आरोप, मांगे डेढ़ करोड़
भोपाल में एक कारोबारी ने महिला और उसके परिजनों पर हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग के जरिए 40 लाख रुपये वसूलने का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक, दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर रकम ली गई और बाद में डेढ़ करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई। बागसेवनिया थाना पुलिस ने महिला, उसके पति और पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कारोबारी ने धमकियों से जुड़ी कॉल रिकॉर्डिंग और चैट भी पुलिस को देने की बात कही है।
पांच मौतों के मामले में ब्लैकमेलिंग और कर्ज के पहलू की जांच
मालीखेड़ी में एक परिवार के पांच लोगों की मौत के मामले में नरेंद्र साहू की आर्थिक और निजी जिंदगी से जुड़े पहलुओं की जांच जारी है। परिजनों ने दो महिलाओं पर उसे परेशान करने और ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस कर्ज, सूदखोरी और कथित बकाया वेतन समेत कई पहलुओं की पड़ताल कर रही है। परिजनों के आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है।
दिल्ली की रैली में नहीं पहुंचे 60 युवा कांग्रेस पदाधिकारी निलंबित
दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को हुई कांग्रेस की वोट चोरी रैली में शामिल नहीं होने पर मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस ने 60 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें नौ जिलाध्यक्ष, पांच उपाध्यक्ष, 14 महासचिव और 32 सचिव शामिल हैं। संगठन ने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कार्रवाई की है।
यह भी पढ़ें-भोपाल में दिवाली पर कई रास्तों पर एंट्री बंद: शॉपिंग के लिए निकलने से पहले जान लें ये नियम, ट्रैफिक प्लान जारी
मुरासु का असर कमजोर, पांच जिलों में बारिश के आसार
मध्यप्रदेश में मुरासु तूफान का असर कमजोर पड़ने के बाद बुधवार को प्रदेश के पांच पूर्वी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। धनतेरस और दिवाली पर मौसम साफ रहने का अनुमान है। अगले चार दिनों में रात का तापमान दो डिग्री तक गिर सकता है, जबकि नवंबर के दूसरे सप्ताह से ठंड बढ़ने के संकेत हैं।
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दिवाली से पहले सफाई व्यवस्था ठप, बाजारों में जमा हुआ कचरा
राजधानी में सफाईकर्मियों की हड़ताल का असर अब बाजारों में दिखने लगा है। न्यू मार्केट समेत कई इलाकों में कचरा नहीं उठने से गंदगी फैल रही है। कर्मचारी वेतन बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मांगें नहीं मानी गईं तो दिवाली पर भी सफाई बंद रखी जा सकती है। मंगलवार को कर्मचारियों ने जहांगीराबाद चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया था। अब सरकार के साथ बातचीत के नतीजे पर सफाई व्यवस्था की बहाली निर्भर करेगी।
भाजपा की पदयात्रा में नड्डा और मुख्यमंत्री शामिल
भोपाल में भाजपा ने लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ के संकल्प के साथ पदयात्रा निकाली। टीटी नगर के प्लेटिनम प्लाजा स्थित अटल पथ से शुरू हुई यात्रा रोशनपुरा पहुंची। इसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल हुए। पार्टी ने करीब एक लाख लोगों की सहभागिता का लक्ष्य रखा था। इस दौरान नड्डा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए चुनाव में जीत-हार को लेकर उनके बयानों पर टिप्पणी की।
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दिवाली की खरीदारी के लिए छह बाजारों में ट्रैफिक प्लान
दिवाली की खरीदारी के दौरान भीड़ और जाम से निपटने के लिए भोपाल में 4 से 9 नवंबर तक छह प्रमुख बाजारों में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। पुराने शहर की कई सड़कों पर वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी, जबकि 10 नंबर मार्केट में वन-वे व्यवस्था रहेगी। बाजारों में जाने वाले लोगों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े करने होंगे।
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कारोबारी से 40 लाख रुपये वसूलने का आरोप, मांगे डेढ़ करोड़
भोपाल में एक कारोबारी ने महिला और उसके परिजनों पर हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग के जरिए 40 लाख रुपये वसूलने का आरोप लगाया है। शिकायत के मुताबिक, दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर रकम ली गई और बाद में डेढ़ करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई। बागसेवनिया थाना पुलिस ने महिला, उसके पति और पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कारोबारी ने धमकियों से जुड़ी कॉल रिकॉर्डिंग और चैट भी पुलिस को देने की बात कही है।
पांच मौतों के मामले में ब्लैकमेलिंग और कर्ज के पहलू की जांच
मालीखेड़ी में एक परिवार के पांच लोगों की मौत के मामले में नरेंद्र साहू की आर्थिक और निजी जिंदगी से जुड़े पहलुओं की जांच जारी है। परिजनों ने दो महिलाओं पर उसे परेशान करने और ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस कर्ज, सूदखोरी और कथित बकाया वेतन समेत कई पहलुओं की पड़ताल कर रही है। परिजनों के आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी है।
दिल्ली की रैली में नहीं पहुंचे 60 युवा कांग्रेस पदाधिकारी निलंबित
दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को हुई कांग्रेस की वोट चोरी रैली में शामिल नहीं होने पर मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस ने 60 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें नौ जिलाध्यक्ष, पांच उपाध्यक्ष, 14 महासचिव और 32 सचिव शामिल हैं। संगठन ने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कार्रवाई की है।
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मुरासु का असर कमजोर, पांच जिलों में बारिश के आसार
मध्यप्रदेश में मुरासु तूफान का असर कमजोर पड़ने के बाद बुधवार को प्रदेश के पांच पूर्वी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। धनतेरस और दिवाली पर मौसम साफ रहने का अनुमान है। अगले चार दिनों में रात का तापमान दो डिग्री तक गिर सकता है, जबकि नवंबर के दूसरे सप्ताह से ठंड बढ़ने के संकेत हैं।