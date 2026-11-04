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भोपाल की बड़ी खबरें: सफाई ठप, भाजपा की पदयात्रा से सियासी हलचल, दिवाली पर ट्रैफिक प्लान लागू, 40 लाख की वसूली

न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Wed, 04 Nov 2026 06:36 PM IST

सार भोपाल में दिवाली से पहले सफाईकर्मियों की हड़ताल ने नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा की पदयात्रा में जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। बाजारों में भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। उधर, कारोबारी से कथित हनीट्रैप के जरिए 40 लाख रुपये वसूलने, मालीखेड़ी में पांच मौतों के मामले और युवा कांग्रेस के 60 पदाधिकारियों के निलंबन की खबरें भी चर्चा में रहीं।

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