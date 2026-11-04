भोपाल में दिवाली पर कई रास्तों पर एंट्री बंद: शॉपिंग के लिए निकलने से पहले जान लें ये नियम, ट्रैफिक प्लान जारी

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जुमेराती और चौक बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों के लिए पांच पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। इनमें भोपाल टॉकीज चौराहे के पास बाल विहार ग्राउंड, मोती मस्जिद के सामने नगर निगम की मल्टीलेवल पार्किंग, कोतवाली थाने के दाईं ओर, भवानी चौक और मोती मस्जिद के बीच की जगह तथा भारत टॉकीज के पास सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान शामिल हैं। पुराने शहर के आंतरिक बाजारों में भीड़ बढ़ने पर चार पहिया, तीन पहिया और लोडिंग वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।10 नंबर मार्केट में 4 से 9 नवंबर तक जरूरत के अनुसार वन-वे व्यवस्था लागू रहेगी। वाहन वंदे मातरम चौराहे से बाजार में प्रवेश कर मार्केट तिराहे से नेशनल अस्पताल की ओर जा सकेंगे। साढ़े 10 नंबर स्टॉप से आने वाले वाहन भी मार्केट तिराहे से नेशनल अस्पताल की ओर जा सकेंगे। नेशनल अस्पताल से 10 नंबर मार्केट और 10 नंबर मार्केट से वंदे मातरम चौराहे की ओर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। पार्किंग के लिए बिट्टन मार्केट, 10 नंबर मार्केट की नगर निगम पार्किंग और मनोहर डेयरी के पास की जगह निर्धारित की गई है।न्यू मार्केट जाने वाले लोग टीटी नगर थाना चौराहे के पास मल्टीलेवल पार्किंग में वाहन खड़े कर सकेंगे। यहां यातायात का दबाव बढ़ने पर रंगमहल चौराहे से थाना चौराहे और टीटी क्रॉस तिराहे से थाना चौराहे की ओर आने वाले वाहनों को मटका चौराहा और स्पोर्ट मार्ट की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।एमपी नगर जोन-1 में खरीदारी के लिए आने वाले लोग मल्टीलेवल पार्किंग और निर्धारित पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल कर सकेंगे। बैरागढ़ में पंचानन चौराहे के पास मल्टीलेवल पार्किंग तय की गई है। नए ब्रिज निर्माण के कारण पीडब्ल्यूडी की ओर से तैयार किए जा रहे छोटे पार्किंग स्थलों पर भी ग्राहक कुछ समय के लिए वाहन खड़े कर सकेंगे।यातायात पुलिस ने व्यापारियों से अपील की है कि दुकानों में सामान की लोडिंग और अनलोडिंग रात 12 बजे से सुबह 7 बजे के बीच ही करें। नागरिकों से निर्धारित पार्किंग में ही वाहन खड़े करने और बाजारों में भीड़ से बचने के लिए सार्वजनिक यात्री वाहनों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है।