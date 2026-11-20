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मध्यप्रदेश में 12वीं की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति पाने का रास्ता खुल गया है। हालांकि, सिर्फ 80 परसेंटाइल से अधिक अंक हासिल कर लेने से छात्रवृत्ति पक्की नहीं होगी। इसके लिए कॉलेज में नियमित प्रवेश, जरूरी दस्तावेज और मेरिट सूची में जगह बनाना भी अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार की कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना के तहत नए आवेदन और नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकंडरी परीक्षा सत्र 2025-26 में 80 परसेंटाइल से अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा।