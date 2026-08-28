मुख्यमंत्री यादव को बहनों ने बांधी राखी, माउंट आबू की संगोष्ठी का दिया न्योता

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रक्षाबंधन के मौके पर ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय प्रजापिता विश्वविद्यालय से जुड़ी बहनों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के निवास पहुंचकर उन्हें राखी बांधी। बहनों ने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए उनके लिए आशीर्वाद स्वरूप एक स्लोगन कार्ड भी भेंट किया। स्लोगन कार्ड पर लिखा था- "आप समर्थ संकल्पों के माध्यम से व्यर्थ के विषयों को समाप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हैं।" इस दौरान बहनों ने मुख्यमंत्री को माउंट आबू स्थित ब्रह्मकुमारी संस्था के मुख्यालय में होने वाली संगोष्ठी में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।