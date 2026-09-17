MP: प्रदेश में जनधन के कुल 4.76 करोड़ खाते, 1.82 करोड़ खाते निष्क्रिय या खाली; औसतन जमा 4,182 रुपये

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प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बड़े पैमाने पर बैंक खाते खोले गए हैं, लेकिन खातों में जमा रकम और सक्रियता के आंकड़े वित्तीय समावेशन की एक अलग तस्वीर भी सामने रख रहे हैं। राज्य में कुल 4.76 करोड़ जनधन खाते हैं, लेकिन इनमें औसतन सिर्फ 4,182.43 रुपये जमा हैं। वहीं 1.36 करोड़ खाते निष्क्रिय हैं और 46.72 लाख खातों में कोई राशि नहीं है। ये आंकड़े केंद्रीय वित्त मंत्रालय से आरटीआई के जरिए मिली जानकारी में सामने आए हैं। नीमच निवासी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौर की ओर से मांगी गई जानकारी के जवाब में मंत्रालय ने ये आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। आंकड़े 12 अगस्त 2026 तक के हैं। जनधन खातों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चौथे स्थान पर है। इससे आगे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल हैं।