मध्यप्रदेश: ओवैसी की आज भोपाल में बड़ी सभा, AIMIM के MP विस्तार पर नजर; मुस्लिम त्योहार कमेटी ने जताया विरोध

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भोपाल में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सभा आज शाम 7.30 बजे होने जा रही है। सेंट्रल लाइब्रेरी परिसर में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा हैं। इसे उनकी पार्टी के विस्तार के रूप में देखा जा रहा हैं। इस कार्यक्रम पर मध्यप्रदेश में सियासत भी तेज हो गई हैं। इसका मध्य प्रदेश मुस्लिम त्योहार कमेटी विरोध कर रही हैं। कमेटी ने प्रशासन को ज्ञापन देकर इसकी अनुमति पर पुनर्विचार करने और कार्यक्रम रद्द करने की मांग की है। कमेटी का कहना है कि गणेश उत्सव के दौरान सेंट्रल लाइब्रेरी और आसपास के इलाके में श्रद्धालुओं और आम लोगों की आवाजाही बढ़ी हुई है। ऐसे में बड़े राजनीतिक कार्यक्रम से भीड़, यातायात और कानून-व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है।