मध्यप्रदेश: MP में युवा वोट की जंग? नबीन-भागवत के बाद राहुल, 19 को CM की स्कूटी और कांग्रेस का छात्र संवाद

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मध्य प्रदेश में 17 से 19 सितंबर के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत और कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रदेश में मौजूद रहेंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मेधावी विद्यार्थियों को ई-स्कूटी देने का कार्यक्रम भी 19 सितंबर को होगा। लगातार हो रहे इन कार्यक्रमों में एक बात समान दिखाई दे रही है युवा और नई पीढ़ी इस समय दोनों प्रमुख दलों के राजनीतिक फोकस में है। अगले तीन दिन इन नेताओं के दौरों के नहीं बल्कि बदलते राजनीतिक एजेंडें के संकेत भी देंगे।