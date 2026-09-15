मध्यप्रदेश: एमपी में सरकारी भवन अब ग्रीन टेक्नोलॉजी से बनेंगे, सीमेंट के बिना सड़क बनाने पर भी होगा काम

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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार अधोसंरचना विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। देश और प्रदेश में बनी खूबसूरत इमारतों और ऐतिहासिक संरचनाओं में इंजीनियरों की कला, सोच और कौशल दिखाई देता है। आज तकनीक के साथ नवाचार को जोड़कर अधोसंरचना विकास को नई दिशा देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री मंगलवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय अभियंता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएसआईआर-एम्प्री भोपाल और मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग के बीच अधोसंरचना निर्माण के लिए एमओयू हुआ। इसके तहत फ्लायऐश आधारित सीमेंट से सड़क निर्माण की दिशा में काम किया जाएगा। इसे अपनी तरह का पहला प्रयोग बताया गया।