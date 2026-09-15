एमपी: पीएम मोदी के जन्मदिन पर MP आएंगे भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, मंदसौर-इंदौर-उज्जैन में होंगे कार्यक्रम

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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह उनका मध्य प्रदेश का पहला दौरा होगा। इस दौरान वे मंदसौर, इंदौर और उज्जैन में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा देशभर में सेवा संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है। मध्य प्रदेश में भी अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नितिन नबीन प्रदेश में अभियान की शुरुआत से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे।