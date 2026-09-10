एमपी में यात्री परिवहन का नया विजन: एआई से तय होंगे बस रूट, इलेक्ट्रिक बसों पर जोर; 11 सितंबर से समिट

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मध्यप्रदेश में सार्वजनिक यात्री परिवहन को अब पारंपरिक व्यवस्था से आगे ले जाकर स्मार्ट, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल बनाने की तैयारी है। इसके लिए 11 सितंबर से इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में दो दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट-2026 आयोजित होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समिट का शुभारंभ करेंगे। परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल भी इसमें शामिल होंगे। समिट में देशभर के निजी बस ऑपरेटर, राज्य परिवहन उपक्रम, नीति-निर्माता, परिवहन विशेषज्ञ, IT कंपनियां और उद्योग जगत के प्रतिनिधि एक मंच पर आएंगे। यहां मध्यप्रदेश की यात्री परिवहन व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए रणनीति और सुझावों पर मंथन होगा।