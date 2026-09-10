एमपी-राजस्थान से आगे बढ़ेगी BAP, 9 राज्यों ने बनाई विस्तार की रणनीति; रतलाम अधिवेशन में संगठन में बढ़ाए पद

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भारत आदिवासी पार्टी (BAP) अब मध्यप्रदेश और राजस्थान से आगे देश के अन्य राज्यों में संगठन विस्तार की तैयारी में है। रतलाम में हुए पार्टी के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में संगठन को देशभर में मजबूत करने के साथ विभिन्न पदों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। अधिवेशन में राष्ट्रीय महासचिव और कोषाध्यक्ष के रिक्त पदों पर नई नियुक्तियां भी की गईं। पार्टी ने आगामी राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर भी रणनीति तैयार की। हीरा पैलेस में आयोजित अधिवेशन में मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत के नेतृत्व में हुई बैठक में संगठन के विस्तार, राज्यों में आगामी गतिविधियों और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा हुई।