सुंदर महिला की डेडबॉडी के साथ होता है दुष्कर्म...बयान के बाद भोपाल में धरने पर बैठे कांग्रेस MLA हिरासत में

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किसी सुंदर महिला की मौत के बाद पोस्टमार्टम के दौरान परिजन मौजूद नहीं रहते हैं तो शव के साथ दुष्कर्म किया जाता है। शव के पास खड़े रहने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। यह आरोप रीवा में कल्पना मिश्रा और उनके बच्चे की मौत के मामले को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने लगाए। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ जहां विधायक के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों और आम जनता के बीच हलचल बढ़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन इसे गैर-जिम्मेदाराना बयान बता रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या विधायक अपने इन दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश करते हैं या यह मामला सिर्फ बयानों की राजनीति तक ही सीमित रह जाता है।