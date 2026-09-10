एमपी के नए चीफ जस्टिस ने ली शपथ: गोधरा दंगा मामलों में रहे विशेष लोक अभियोजक, जानें कौन हैं अल्पेश यशवंत कोगजे

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे को गुरुवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के 30 वें मुख्य न्यायाधीपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कोगजे गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 31 अगस्त 2026 को उन्हें मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब उन्होंने पद संभाल लिया है। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन गुरूवार को लोकभवन के सांदीपनि सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने शपथ ग्रहण समारोह का संचालन किया। उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे को नियुक्त किए जाने की अधिसूचना का वाचन किया। समारोह का प्रारंभ और समापन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् तथा राष्ट्र गान जन-गण-मन के गायन के साथ हुआ।