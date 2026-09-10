एमपी: हमीदिया से चोरी स्कूटी पुलिसकर्मी तक कैसे पहुंची? ई-चालान की तस्वीर ने खोला राज, सवालों में खाकी

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राजधानी भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल परिसर से चोरी हुई स्कूटी का सुराग पुलिस की तफ्तीश से नहीं, बल्कि यातायात विभाग के ई-चालान से लगा है। हैरत की बात यह है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कटे इस चालान की तस्वीर में एक महिला पुलिसकर्मी चोरी की स्कूटी बेखौफ दौड़ाती नजर आ रही है। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद पुलिस महकमे में हडक़ंप मच गया है और कोहेफिजा थाना पुलिस अब अपनी ही बिरादरी की इस संदिग्ध खाकी की तलाश में जुट गई है। खाकी पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए हैं, क्योंकि चोरी गई स्कूटी को पुलिस तलाश नहीं पाई, लेकिन चालान में महिला पुलिसकर्मी स्कूटी चलाती दिखी। इसके बाद से पुलिस के आला अधिकारी भी सन्न हैं।