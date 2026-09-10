एमपी: हमीदिया से चोरी स्कूटी पुलिसकर्मी तक कैसे पहुंची? ई-चालान की तस्वीर ने खोला राज, सवालों में खाकी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Thu, 10 Sep 2026 10:14 PM IST
सार
हमीदिया अस्पताल से चोरी हुई स्कूटी का सुराग पुलिस की जांच से नहीं, बल्कि यातायात विभाग के ई-चालान से मिला। चालान की तस्वीर में एक महिला पुलिसकर्मी वही चोरी की स्कूटी चलाती नजर आई, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।
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विस्तार
राजधानी भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल परिसर से चोरी हुई स्कूटी का सुराग पुलिस की तफ्तीश से नहीं, बल्कि यातायात विभाग के ई-चालान से लगा है। हैरत की बात यह है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कटे इस चालान की तस्वीर में एक महिला पुलिसकर्मी चोरी की स्कूटी बेखौफ दौड़ाती नजर आ रही है। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद पुलिस महकमे में हडक़ंप मच गया है और कोहेफिजा थाना पुलिस अब अपनी ही बिरादरी की इस संदिग्ध खाकी की तलाश में जुट गई है। खाकी पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए हैं, क्योंकि चोरी गई स्कूटी को पुलिस तलाश नहीं पाई, लेकिन चालान में महिला पुलिसकर्मी स्कूटी चलाती दिखी। इसके बाद से पुलिस के आला अधिकारी भी सन्न हैं।
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कोहेफिजा पुलिस के अनुसार एयरपोर्ट रोड स्थित इंद्र विहार कॉलोनी निवासी नीलू साहू (32) हमीदिया अस्पताल में बतौर नर्सिंग ऑफिसर कार्यरत हैं। गत 22 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे वह अपनी स्कूटी से ड्यूटी पर आई थीं। अस्पताल परिसर में गाड़ी पार्क करने के महज आधे घंटे बाद जब वह लौटीं, तो स्कूटी गायब थी। वाहन के बैग में एक आईफोन, पैन कार्ड, एसबीआई एटीएम कार्ड और कार की चाबी भी रखी हुई थी। पीडि़ता की शिकायत पर कोहेफिजा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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युवक ले जाते दिखा, महिला चलाती दिखी
अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में एक सफेद शर्ट पहने संदिग्ध युवक स्कूटी ले जाता दिखा था। पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि घटना के 10 दिन बाद 2 सितंबर पीडि़ता के मोबाइल पर यातायात विभाग का एक ई-चालान मैसेज आया। रोशनपुरा चौराहे पर कटे इस चालान में संलग्न तस्वीर देखकर पीडि़ता के होश उड़ गए-चोरी गई स्कूटी को एक महिला खाकी यूनिफॉर्म पहनकर चला रही थी। अस्पताल परिसर से चोरी गई स्कूटी का एक पुलिसकर्मी के पास पहुंचना और उसका सरेआम सडक़ों पर इस्तेमाल होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है।
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पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई
मामला उजागर होने के बाद कोहेफिजा थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि चालान की तस्वीर के आधार पर संबंधित खाकी वर्दीधारी महिला की पहचान के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पहचान और पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि चोरी का यह वाहन पुलिसकर्मी तक कैसे पहुंचा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।
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कोहेफिजा पुलिस के अनुसार एयरपोर्ट रोड स्थित इंद्र विहार कॉलोनी निवासी नीलू साहू (32) हमीदिया अस्पताल में बतौर नर्सिंग ऑफिसर कार्यरत हैं। गत 22 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे वह अपनी स्कूटी से ड्यूटी पर आई थीं। अस्पताल परिसर में गाड़ी पार्क करने के महज आधे घंटे बाद जब वह लौटीं, तो स्कूटी गायब थी। वाहन के बैग में एक आईफोन, पैन कार्ड, एसबीआई एटीएम कार्ड और कार की चाबी भी रखी हुई थी। पीडि़ता की शिकायत पर कोहेफिजा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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युवक ले जाते दिखा, महिला चलाती दिखी
अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में एक सफेद शर्ट पहने संदिग्ध युवक स्कूटी ले जाता दिखा था। पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि घटना के 10 दिन बाद 2 सितंबर पीडि़ता के मोबाइल पर यातायात विभाग का एक ई-चालान मैसेज आया। रोशनपुरा चौराहे पर कटे इस चालान में संलग्न तस्वीर देखकर पीडि़ता के होश उड़ गए-चोरी गई स्कूटी को एक महिला खाकी यूनिफॉर्म पहनकर चला रही थी। अस्पताल परिसर से चोरी गई स्कूटी का एक पुलिसकर्मी के पास पहुंचना और उसका सरेआम सडक़ों पर इस्तेमाल होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है।
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पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई
मामला उजागर होने के बाद कोहेफिजा थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि चालान की तस्वीर के आधार पर संबंधित खाकी वर्दीधारी महिला की पहचान के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पहचान और पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि चोरी का यह वाहन पुलिसकर्मी तक कैसे पहुंचा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है।