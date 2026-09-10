मध्य प्रदेश: भारत भवन में दो दिन गूंजेंगी भारतीय भाषाएं,14 सितंबर को सीएम मोहन यादव करेंगे शुभारंभ

विज्ञापन

भारतीय भाषाओं की विविधता, संस्कृति और जीवन-मूल्यों को केंद्र में रखते हुए राजधानी भोपाल के भारत भवन में 14 और 15 सितंबर को ‘भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान’ का आयोजन किया जाएगा। दो दिवसीय आयोजन में देशभर के वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और कवि शामिल होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ 14 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। इस दौरान मातृभाषा, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता के साथ भाषाई पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन का मुख्य विषय ‘मातृभाषा, संस्कृति और भारतीय जीवन-मूल्यों पर संवाद’ रखा गया है। वीर भारत न्यास और संस्कृति संचालनालय, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भारत भवन, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान और मातृभाषा मंच की सहभागिता रहेगी।