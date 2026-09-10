खड़े हनुमान विवाद: उमा की सीएम मोहन से अपील- ‘विकास के साथ आस्था भी जरूरी’, भोपाल का उदाहरण देकर सुझाया समाधान

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उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर को हटा कर रास्ता निकालने की योजना के बीच पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर मामले का ऐसा समाधान निकालने की अपील की है, जिसमें विकास के साथ धार्मिक आस्था का भी सम्मान हो। उमा भारती ने कहा कि उज्जैन और वहां के धार्मिक स्थलों की गरिमा को मुख्यमंत्री से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उमा भारती ने अपने पत्र में उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर के समाधान के लिए भोपाल में अपनाए गए एक पुराने उदाहरण का हवाला दिया है।