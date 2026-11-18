मध्यप्रदेश: भोपाल में कल से महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, पहले दिन भारत-मलेशिया की भिड़ंत; 28 को फाइनल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Wed, 18 Nov 2026 11:15 AM IST
सार
भोपाल में गुरुवार से महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी-2026 का आगाज होगा। पहले दिन मेजबान भारत की भिड़ंत मलेशिया से होगी, जबकि छह देशों की टीमें 28 नवंबर तक खिताब के लिए मुकाबला करेंगी।
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विस्तार
राजधानी में गुरुवार से महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी-2026 का रोमांच शुरू होगा। 19 से 28 नवंबर तक चलने वाले इस अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में छह देशों की टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी। मेजबान भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। बुधवार सुबह थाईलैंड की टीम भोपाल पहुंची। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का तिलक लगाकर और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) से अनुमोदित इस प्रतियोगिता के पहले दिन तीन लीग मुकाबले खेले जाएंगे। शुरुआत दोपहर 12:15 बजे चीन और थाईलैंड के मैच से होगी। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे जापान और कोरिया आमने-सामने होंगे। दिन का तीसरा मुकाबला शाम 4:45 बजे भारत और मलेशिया के बीच खेला जाएगा। पहले दिन के मैचों के समय में बदलाव किया गया है। चीन और थाईलैंड के बीच होने वाला मुकाबला पहले दोपहर एक बजे निर्धारित था।
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भारत के पांच लीग मैच, पहला मुकाबला मलेशिया से
भारतीय टीम लीग चरण में पांच मैच खेलेगी। उसका पहला मुकाबला 19 नवंबर को मलेशिया से होगा। इसके बाद 21 नवंबर को कोरिया, 22 नवंबर को थाईलैंड, 24 नवंबर को चीन और 25 नवंबर को जापान से भिड़ंत होगी। पहले मुकाबले को छोड़कर भारत के बाकी चारों लीग मैच शाम 7 बजे शुरू होंगे। मेजबान भारत ने अपने मैचों के लिए शाम 7 बजे का समय मांगा था।
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27 नवंबर को तय होंगी टीमों की पोजिशन
लीग चरण के मुकाबले 25 नवंबर को पूरे हो जाएंगे। इसके बाद 27 नवंबर को टीमों की अंतिम पोजिशन के आधार पर तीन मैच खेले जाएंगे। दोपहर 2 बजे पांचवें और छठे स्थान की टीमों के बीच मुकाबला होगा। शाम 4:30 बजे पहले और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें खेलेंगी, जबकि शाम 7 बजे दूसरे और तीसरे स्थान की टीमों का सामना होगा।
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28 नवंबर को ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल के लिए मुकाबले
टूर्नामेंट का अंतिम दिन 28 नवंबर होगा। इस दिन शाम 4:30 बजे ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेला जाएगा। वहीं, शाम 7 बजे गोल्ड मेडल मुकाबले में दोनों फाइनलिस्ट टीमें आमने-सामने होंगी। सेमीफाइनल चरण में जीतने वाली दोनों टीमें खिताब के लिए उतरेंगी, जबकि हारने वाली टीमों के बीच कांस्य पदक का मुकाबला होगा।
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वर्ल्ड रैंकिंग में चीन चौथे और भारत सातवें स्थान पर
प्रतियोगिता में शामिल छह टीमों की विश्व रैंकिंग में चीन सबसे आगे है। चीन चौथे, भारत सातवें, जापान 11वें, कोरिया 15वें, मलेशिया 21वें और थाईलैंड 28वें स्थान पर है। एशियाई रैंकिंग में भी चीन पहले स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है। जापान तीसरे, कोरिया चौथे, मलेशिया पांचवें और थाईलैंड छठे स्थान पर है।
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भारत के पांच लीग मैच, पहला मुकाबला मलेशिया से
भारतीय टीम लीग चरण में पांच मैच खेलेगी। उसका पहला मुकाबला 19 नवंबर को मलेशिया से होगा। इसके बाद 21 नवंबर को कोरिया, 22 नवंबर को थाईलैंड, 24 नवंबर को चीन और 25 नवंबर को जापान से भिड़ंत होगी। पहले मुकाबले को छोड़कर भारत के बाकी चारों लीग मैच शाम 7 बजे शुरू होंगे। मेजबान भारत ने अपने मैचों के लिए शाम 7 बजे का समय मांगा था।
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27 नवंबर को तय होंगी टीमों की पोजिशन
लीग चरण के मुकाबले 25 नवंबर को पूरे हो जाएंगे। इसके बाद 27 नवंबर को टीमों की अंतिम पोजिशन के आधार पर तीन मैच खेले जाएंगे। दोपहर 2 बजे पांचवें और छठे स्थान की टीमों के बीच मुकाबला होगा। शाम 4:30 बजे पहले और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमें खेलेंगी, जबकि शाम 7 बजे दूसरे और तीसरे स्थान की टीमों का सामना होगा।
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28 नवंबर को ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल के लिए मुकाबले
टूर्नामेंट का अंतिम दिन 28 नवंबर होगा। इस दिन शाम 4:30 बजे ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेला जाएगा। वहीं, शाम 7 बजे गोल्ड मेडल मुकाबले में दोनों फाइनलिस्ट टीमें आमने-सामने होंगी। सेमीफाइनल चरण में जीतने वाली दोनों टीमें खिताब के लिए उतरेंगी, जबकि हारने वाली टीमों के बीच कांस्य पदक का मुकाबला होगा।
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वर्ल्ड रैंकिंग में चीन चौथे और भारत सातवें स्थान पर
प्रतियोगिता में शामिल छह टीमों की विश्व रैंकिंग में चीन सबसे आगे है। चीन चौथे, भारत सातवें, जापान 11वें, कोरिया 15वें, मलेशिया 21वें और थाईलैंड 28वें स्थान पर है। एशियाई रैंकिंग में भी चीन पहले स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर है। जापान तीसरे, कोरिया चौथे, मलेशिया पांचवें और थाईलैंड छठे स्थान पर है।