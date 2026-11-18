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राजधानी में गुरुवार से महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी-2026 का रोमांच शुरू होगा। 19 से 28 नवंबर तक चलने वाले इस अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में छह देशों की टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी। मेजबान भारत के अलावा चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। बुधवार सुबह थाईलैंड की टीम भोपाल पहुंची। एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का तिलक लगाकर और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) से अनुमोदित इस प्रतियोगिता के पहले दिन तीन लीग मुकाबले खेले जाएंगे। शुरुआत दोपहर 12:15 बजे चीन और थाईलैंड के मैच से होगी। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे जापान और कोरिया आमने-सामने होंगे। दिन का तीसरा मुकाबला शाम 4:45 बजे भारत और मलेशिया के बीच खेला जाएगा। पहले दिन के मैचों के समय में बदलाव किया गया है। चीन और थाईलैंड के बीच होने वाला मुकाबला पहले दोपहर एक बजे निर्धारित था।