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जिलों से जानकारी नहीं भेजने पर नाराजगी

आंदोलनकारियों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की ओर से 11 नवंबर को जारी पत्र का हवाला देते हुए कहा कि सभी जिलों के सीएमएचओ से तीन दिन के भीतर कोविड कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई थी। इसके बावजूद कई जिलों से अब तक जानकारी नहीं भेजी गई है। इसे लेकर अब कर्मचारी जिला स्तर पर सीएमएचओ कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करेंगे और लंबित जानकारी भोपाल भेजने की मांग उठाएंगे। विज्ञापन



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बच्चों के साथ धरने पर पहुंच रहीं महिलाएं

प्रदेश संयोजक डॉ. अंकित असाटी ने बताया कि आंदोलन में महिलाएं भी छोटे बच्चों के साथ शामिल हो रही हैं। कर्मचारियों ने नीलम पार्क में ही सामूहिक रूप से भोजन तैयार कर साथ रहने और आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। प्रदर्शन के दौरान कोविड योद्धाओं ने 31 यूनिट रक्तदान भी किया। डॉ. असाटी के मुताबिक, कोरोना महामारी के दौरान करीब दो साल तक सेवाएं देने के बाद हजारों कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया। अब उनके सामने परिवार के भरण-पोषण और रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार की ओर से लिखित आश्वासन और बहाली के लिए ठोस नीति नहीं मिलती, नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा।



आंदोलनकारियों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की ओर से 11 नवंबर को जारी पत्र का हवाला देते हुए कहा कि सभी जिलों के सीएमएचओ से तीन दिन के भीतर कोविड कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई थी। इसके बावजूद कई जिलों से अब तक जानकारी नहीं भेजी गई है। इसे लेकर अब कर्मचारी जिला स्तर पर सीएमएचओ कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करेंगे और लंबित जानकारी भोपाल भेजने की मांग उठाएंगे।प्रदेश संयोजक डॉ. अंकित असाटी ने बताया कि आंदोलन में महिलाएं भी छोटे बच्चों के साथ शामिल हो रही हैं। कर्मचारियों ने नीलम पार्क में ही सामूहिक रूप से भोजन तैयार कर साथ रहने और आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। प्रदर्शन के दौरान कोविड योद्धाओं ने 31 यूनिट रक्तदान भी किया। डॉ. असाटी के मुताबिक, कोरोना महामारी के दौरान करीब दो साल तक सेवाएं देने के बाद हजारों कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया। अब उनके सामने परिवार के भरण-पोषण और रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार की ओर से लिखित आश्वासन और बहाली के लिए ठोस नीति नहीं मिलती, नीलम पार्क में अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा।

कोरोना महामारी के दौरान मरीजों की जान बचाने के लिए दिन-रात सेवाएं देने वाले स्वास्थ्यकर्मी अब अपने रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नौकरी से हटाए गए आयुष चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल कर्मचारियों ने बुधवार को भोपाल के नीलम पार्क में शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेशभर से पहुंचे सैकड़ों कर्मचारियों ने दोबारा नियुक्ति और रोजगार सुरक्षा की नीति बनाने की मांग उठाई। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि अब यह लड़ाई भोपाल तक सीमित नहीं रहेगी। मांगें पूरी नहीं होने पर जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। कोविड योद्धाओं का कहना है कि वे 5 अक्टूबर से आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान संघ के प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला, अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी समेत वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। कर्मचारियों ने महामारी के दौरान सेवाएं देने वाले अस्थायी स्वास्थ्यकर्मियों की बहाली और भविष्य में रोजगार की सुरक्षा के लिए ठोस नीति बनाने की मांग रखी। संघ के मुताबिक, सरकार की ओर से मांगों पर विचार कर प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही गई है।